Złamane serce Marysi w "M jak miłość". Czeka ją trudny czas po zdradzie Artura

Nowe odcinki "M jak miłość". Marysia wyczuje u Artura kryzys

W wyczekiwanym 1937 epizodzie "M jak miłość" Marysia wyzna Judycie swoje obawy. Będzie miała poczucie, że traci kontakt z bliskimi. Sytuację pogorszy powrót Pawła (Rafał Mroczek) i Antosia (Mikołaj Jankowski) do stolicy oraz wyjazd Basi (Karina Woźniak) do Niemiec. Ten sam kierunek obierze wkrótce Agnes (Amanda Mincewicz), na co wpłynie zdrada Artura. Decyzje dzieci nie będą dla Marysi tak bolesne, jak dziwne zachowanie jej męża.

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Według portalu swiatseriali.interia.pl, nieświadoma kolejnego romansu męża Rogowska, zacznie się niepokoić o jego samopoczucie. Artur będzie zmagał się z poczuciem winy, co przełoży się na jego ogromne przygnębienie, jednak nie będzie zamierzał wyjawić prawdy Marysi.

- Jest taki przygnębiony, jakby nagle zabrakło mu energii życiowej. Wiesz, jakby ktoś odłączył go od prądu. Namawiałam go, żeby poszedł do terapeuty, ale on nie chce o tym słyszeć. Ucieka w żarty, mówi, że to tylko kryzys wieku średniego, który sam zaraz minie - powie jej Marysia.

- To klasyka. Bagatelizowanie objawów, gdy dzwonią już wszystkie dzwony alarmowe. Taki kryzys wieku średniego może przerodzić się w depresję i wizyta u specjalisty jest wtedy konieczna... - uzna Judyta.

Rogowska poprosi Judytę o pomoc w "M jak miłość" po wakacjach

Zatroskana Marysia w 1937 odcinku "M jak miłość" poprosi Kosowską o interwencję. Będzie jej zależeć, by przyjaciółka przekonała Artura do wizyty w gabinecie terapeuty. Judyta zgodzi się, choć będzie miała świadomość, że prawdziwa przyczyna problemów leży gdzie indziej, a cała sytuacja nie będzie należała do najłatwiejszych.

- Nie wiem, jak Artur to przyjmie, ale... oczywiście, porozmawiam z nim. Dam mu namiary na kolegę. Myślę, że Leszek mógłby mu pomóc, jest naprawdę dobry - zgodzi się Kosowska.

- Dziękuję - odpowie z ulgą Rogowska.

W tym samym odcinku Judyta szybko domyśli się, że to nie koniec problemów Marysi. Rogowska zdecyduje się na kolejne bolesne wyznanie i zdradzi swoje największe lęki.

- Czasem odnoszę wrażenie, że... Artur ma poczucie utraty... nie wiem, sensu życia? I boję się, że chodzi mu też o nas, o nasze małżeństwo. A co, jeśli on nie jest ze mną szczęśliwy? Jeśli myśli, że ze mną marnuje sobie życie, że z kimś innym... może... - zacznie wyrzucać sobie Marysia.

Judyta pocieszy zapłakaną Marysię w nowych odcinkach "M jak miłość"

Poruszona do łez Rogowska w 1937 epizodzie "M jak miłość" znajdzie wsparcie u przyjaciółki. Kosowska, widząc rozpacz Marysi, natychmiast spróbuje rozwiać jej wątpliwości, przekonując, że jej obawy są bezpodstawne.

- Każdy z nas miewa różne myśli, zwłaszcza, kiedy robimy pewne podsumowania... Zastanawiamy się, analizujemy - co by było, gdyby. Ale to jeszcze nic nie znaczy... - spróbuje uspokoić ją Kosowska.

Trudno przewidzieć, czy w nadchodzącym odcinku Kosowskiej uda się pocieszyć zdruzgotaną żonę. Nie wiadomo, czy Rogowska odzyska spokój, zwłaszcza że najgorsza prawda wciąż pozostanie przed nią ukryta.