"Akacjowa 38" od lat pokazuje skomplikowane relacje wśród mieszkańców kamienicy, a ostatnio zrobiło się tam jeszcze bardziej nerwowo. Blanca i Diego liczyli, że wreszcie zabiorą syna do domu, ale musieli zostać w szpitalu, bo mały Moises znów dostał gorączki. W tym samym czasie Lolita przekazuje Antonitowi, że jego wynalazek się zepsuł. Chłopak od razu zabiera się za poprawki przy wycieraczkach. Inigo posłuchał Leonor i oficjalnie zrobił z El Peny wspólnika w kawiarni. Lucia dostaje też zaskakującą wiadomość o wysokiej rencie, którą markiz Valmeza zapisał jej w spadku. Czy te wydarzenia wreszcie odmienią los bohaterów?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Akacjowa 38" odc. 938 - streszczenie

W odcinku 938 wszyscy martwią się o Moisesa, a jego stan wciąż nie daje pewności. Lucia chce naprawić okna na poddaszu, ale don Felipe jest temu wyraźnie przeciwny. Arturo myśli o wizycie u specjalisty, bo nie radzi sobie ze swoją sytuacją. Flora jest w świetnym nastroju, ale El Pena wciąż nie spieszy się z decyzją o zaręczynach. Antonito dopracowuje projekt, żeby zdążyć na konkurs, a don Ramon naciska, by zamiast tego spotykał się z klientami. Silvia nie może zaznać spokoju, bo boi się, że jej oprawca Blasco wkrótce wyjdzie z więzienia.

"Akacjowa 38" odc. 938 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Na kolejny odcinek "Akacjowej 38" nie trzeba będzie długo czekać. Serial jest emitowany na TVP1. Warto zaplanować sobie czas, żeby nie przegapić odcinka. Odcinek zostanie wyemitowany zgodnie z planem. Odcinek 938 zostanie wyemitowany 20 sierpnia 2026 roku o 18:25 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku, gdzie codzienność wyznaczają konwenanse i rodzinne dramaty. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy, gdzie problemy mieszczańskich rodzin mieszają się z sekretami służby, która dla nich pracuje. Widzowie cenią ten serial za kostiumowy klimat i zwroty akcji, które potrafią trzymać w napięciu. Dużą siłą "Akacjowej 38" jest też obsada, która gra wyraziste postacie. W serialu występują między innymi:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)