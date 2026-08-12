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"Akacjowa 38" od lat pokazuje skomplikowane relacje wśród mieszkańców kamienicy, a ostatnio zrobiło się tam jeszcze bardziej nerwowo. Blanca i Diego liczyli, że wreszcie zabiorą syna do domu, ale musieli zostać w szpitalu, bo mały Moises znów dostał gorączki. W tym samym czasie Lolita przekazuje Antonitowi, że jego wynalazek się zepsuł. Chłopak od razu zabiera się za poprawki przy wycieraczkach. Inigo posłuchał Leonor i oficjalnie zrobił z El Peny wspólnika w kawiarni. Lucia dostaje też zaskakującą wiadomość o wysokiej rencie, którą markiz Valmeza zapisał jej w spadku. Czy te wydarzenia wreszcie odmienią los bohaterów?
"Akacjowa 38" odc. 938 - streszczenie
W odcinku 938 wszyscy martwią się o Moisesa, a jego stan wciąż nie daje pewności. Lucia chce naprawić okna na poddaszu, ale don Felipe jest temu wyraźnie przeciwny. Arturo myśli o wizycie u specjalisty, bo nie radzi sobie ze swoją sytuacją. Flora jest w świetnym nastroju, ale El Pena wciąż nie spieszy się z decyzją o zaręczynach. Antonito dopracowuje projekt, żeby zdążyć na konkurs, a don Ramon naciska, by zamiast tego spotykał się z klientami. Silvia nie może zaznać spokoju, bo boi się, że jej oprawca Blasco wkrótce wyjdzie z więzienia.
"Akacjowa 38" odc. 938 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Na kolejny odcinek "Akacjowej 38" nie trzeba będzie długo czekać. Serial jest emitowany na TVP1. Warto zaplanować sobie czas, żeby nie przegapić odcinka. Odcinek zostanie wyemitowany zgodnie z planem. Odcinek 938 zostanie wyemitowany 20 sierpnia 2026 roku o 18:25 w TVP1.
"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada
"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku, gdzie codzienność wyznaczają konwenanse i rodzinne dramaty. Serial opowiada o mieszkańcach kamienicy, gdzie problemy mieszczańskich rodzin mieszają się z sekretami służby, która dla nich pracuje. Widzowie cenią ten serial za kostiumowy klimat i zwroty akcji, które potrafią trzymać w napięciu. Dużą siłą "Akacjowej 38" jest też obsada, która gra wyraziste postacie. W serialu występują między innymi:
- Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)
- Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)
- Inma Perez (jako Fabiana)
- Juanma Navas (jako Ramon Palacios)
- Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)
- Roger Berruezo (jako German)
- Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)
- Sara Miquel (jako Cayetana)
- Sheyla Farina (jako Manuela)