"Panna młoda": streszczenie odcinka 153

W ostatnim czasie w serialu "Panna młoda" działo się naprawdę sporo, a atmosfera w otoczeniu bohaterów stała się wyjątkowo napięta. Lekarze przekazali dramatyczne wieści o stanie zdrowia Yoncy i ostrzegli, że przez nieprawidłowe ułożenie płodu kobieta może nie przeżyć nadchodzącego porodu. Jednocześnie Fadime i Aysu zaczęły nabierać poważnych podejrzeń wobec Beyzy, zastanawiając się głośno, dlaczego nie odczuwa ona dolegliwości typowych dla tak zaawansowanej ciąży. Doszło też do ryzykownego momentu, gdy Hancer niemal wpadła na Cihana, wciąż nie wiedząc, że to właśnie on stał za jej nowym zatrudnieniem. Zamiast wsparcia, Beyza bezlitośnie naciskała na Yoncę, by ta doprowadziła do jak najszybszego rozwiązania. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 153 - streszczenie

Cihan przypadkiem odkrywa, że Hancer zamierza opuścić rezydencję za trzy miesiące. Ta informacja stawia ich dotychczasowe relacje w zupełnie nowym świetle. W tym samym czasie Yonca zaczyna rodzić, a cała sytuacja przebiega w bardzo nerwowej atmosferze. Położna z ogromnym trudem odbiera poród, po którym skrajnie wyczerpana matka traci przytomność. Beyza natychmiast przejmuje noworodka i traktuje chłopca tak, jakby był jej własnym synem. Nusret decyduje się na drastyczny krok i potajemnie zakopuje ciało Yoncy tuż przed domem.

"Panna młoda" odc. 153 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial cieszy się dużą popularnością, dlatego warto zarezerwować sobie czas na popołudniowy seans przed telewizorem. Kolejne perypetie domowników posiadłości Develioglu będzie można śledzić już wkrótce na antenie telewizyjnej Dwójki. Stacja dba o regularną emisję nowych przygód Hancer i Cihana w dni powszednie. Premierowy pokaz zaplanowano na piątek, 24 lipca 2026 roku. Odcinek numer 153 rozpocznie się dokładnie o godzinie 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja przyciąga uwagę historią o trudnej miłości i rodzinnych intrygach w wielkiej posiadłości. Główna bohaterka, Hancer, decyduje się na układ z bogatą rodziną tylko po to, aby sfinansować leczenie swojego chorego brata. Choć początkowo ich małżeństwo miało być jedynie transakcją, między nią a Cihanem niespodziewanie zaczęło rodzić się prawdziwe uczucie. Sytuację komplikuje obecność byłej żony mężczyzny oraz surowe zasady narzucone przez jego matkę, Mukadder. W obsadzie tego serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)