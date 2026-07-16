"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 988

Ostatnie wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji oraz skomplikowanych gier pozorów, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Ibrahim, po podsłuchaniu prywatnej rozmowy Czarnej, błędnie uznał swoją żonę za bezpłodną i zaczął udawać niechęć do posiadania potomstwa, co skutecznie powstrzymało kobietę przed wyznaniem mu radosnej prawdy o jej faktycznej ciąży. Tymczasem Aynur objęła opiekę nad sparaliżowaną Isą, co stało się zarzewiem konfliktu z Adalet i dało matce Sinana okazję do uknucia złośliwego planu zemsty. Atmosfera zagęściła się również między Naną a Poyrazem, ponieważ ich nieustanne kłótnie zostały dodatkowo podsycone przez wyraźną zazdrość mężczyzny o coraz śmielsze starania Semiha. Wszystkie te niedopowiedzenia oraz ukryte motywy sprawiły, że sytuacja w ostatnim odcinku stała się wyjątkowo napięta i nieoczywista. Czas zatem sprawdzić, jakie jeszcze wyzwania postawi przed nimi los w kolejnej odsłonie tej opowieści.

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"Dziedzictwo" odc. 988 - streszczenie

Poyraz czuje się głęboko urażony ostatnimi wydarzeniami i postanawia spędzić noc na kanapie w salonie. Mężczyzna nie potrafi opanować zazdrości o Semiha, przez co całkowicie ignoruje próby wyjaśnienia sytuacji podejmowane przez Nanę. Cansel obserwuje to ochłodzenie relacji i jest przekonana, że w małżeństwie doszło w końcu do poważnej kłótni. Następnego dnia Poyraz udaje się do kawiarni z zamiarem konfrontacji z rywalem, jednak na miejscu przypadkiem słyszy, jak Nana żarliwie broni ich związku. Słowa żony poruszają go do tego stopnia, że oboje zaczynają planować dla siebie miłe niespodzianki w ramach przeprosin. W tym samym czasie Sibel bezskutecznie stara się wzbudzić zainteresowanie Poyraza, a Aynur musi znosić upokorzenia ze strony matki Sinana, która wykorzystuje każdą okazję, by jej dopiec.

"Dziedzictwo" odc. 988 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani tej tureckiej produkcji z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji w życiu swoich ulubieńców. Śledzenie losów bohaterów stało się dla wielu osób stałym punktem dnia, dlatego warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Każdy epizod przybliża nas do rozwiązania problemów, które od dawna dzielą serialowe rodziny. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wydarzeń, włączcie odbiorniki w piątkowe popołudnie. Emisja odcinka 988 serialu "Dziedzictwo" odbędzie się 24 lipca 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to jedna z tych produkcji, która potrafi przykuć do ekranu na długie godziny dzięki swojej wielowątkowej fabule. Przez lata obserwowaliśmy, jak historia ewoluuje, zmieniając nie tylko charaktery postaci, ale także niemal całą obsadę aktorską. Choć zaczynało się od losów Seher i surowego Yamana, obecnie śledzimy zupełnie nowe rozdziały w życiu Nany i Poryaza. To opowieść o szukaniu bezpiecznej przystani, gdzie miłość często musi mierzyć się z rodzinnymi tajemnicami. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

(jako Yaman) Sila Turkoglu (jako Seher)

(jako Seher) Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

(jako Yusuf) Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

(jako Nana) Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

(jako Komisarz Ali) Gulderen Guler (jako Kiraz)

(jako Kiraz) Binnaz Ekren (jako Adalet)

(jako Adalet) Omer Gecu (jako Cenger)

(jako Cenger) Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

(jako Poyraz) Gulay Ozdem (jako Ikbal)

(jako Ikbal) Ferda Isil (jako Sultan Hala)

(jako Sultan Hala) Hilal Yildiz (jako Zuhal)