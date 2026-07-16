"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 440

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły wiele zmian w życiu mieszkańców, a przede wszystkim Curro pożegnał się z bliskimi przed swoim wyjazdem na front. Blanca wręczyła mu amulet na szczęście, wierząc, że ten drobiazg ochroni go przed niebezpieczeństwami podczas wojny. Równocześnie Lope zaczął baczniej przyglądać się relacji Very i Santosa, ponieważ nabrał podejrzeń, że tę dwójkę łączy coś więcej niż zwykła znajomość. W międzyczasie Norberta opowiedziała Simonie oraz Candeli historię Virtudes. Z kolei Maria przyjęła posadę osobistej pokojówki u księżnej de Abrontes i zaczęła już konkretne przygotowania do opuszczenia La Promesy. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie zdarzenia ukształtują rzeczywistość w kolejnym odcinku.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 440 - streszczenie

Blanca Palomar podejmuje ostateczną decyzję o opuszczeniu rezydencji La Promesa. Jej odejście wiąże się z otwartym buntem przeciwko ojcu, do którego dochodzi w wyniku intryg uknutych przez Petrę Santos. Sytuacja w pałacu staje się coraz bardziej napięta, co ostatecznie zmusza Alonsa do radykalnego kroku, czyli wyrzucenia Lorenza z posiadłości. W tym samym czasie Manuel zaskakuje wszystkich swoim postanowieniem o dołączeniu do Curra i wspólnym wyjeździe na front wojenny. Na zakończenie Maria otrzymuje w podarunku drogocenny sznur pereł, który ma być dla niej pamiątką w tych niepewnych czasach.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 440 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga od osób zainteresowanych fabułą dużej regularności przed ekranami telewizorów. Telewizja Polska dba o to, aby kolejne fragmenty tej historii pojawiały się w ramówce w stałych odstępach czasu. Najnowsze wydarzenia z życia arystokracji i ich służby będzie można zobaczyć już wkrótce w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja 440. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zaplanowana jest na 24 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Ta hiszpańska telenowela kostiumowa zyskała uznanie dzięki połączeniu wątków miłosnych z mrocznymi tajemnicami z przeszłości. Główna oś fabuły skupia się na Janie, która zatrudnia się u arystokratycznej rodziny, by odkryć prawdę o tragicznych losach swojej matki i odnaleźć brata. Serial pokazuje kontrasty społeczne panujące w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Całość opiera się na motywach zakazanych uczuć i walki o sprawiedliwość w świecie wielkich majątków. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)