"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 440

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły wiele zmian w życiu mieszkańców, a przede wszystkim Curro pożegnał się z bliskimi przed swoim wyjazdem na front. Blanca wręczyła mu amulet na szczęście, wierząc, że ten drobiazg ochroni go przed niebezpieczeństwami podczas wojny. Równocześnie Lope zaczął baczniej przyglądać się relacji Very i Santosa, ponieważ nabrał podejrzeń, że tę dwójkę łączy coś więcej niż zwykła znajomość. W międzyczasie Norberta opowiedziała Simonie oraz Candeli historię Virtudes. Z kolei Maria przyjęła posadę osobistej pokojówki u księżnej de Abrontes i zaczęła już konkretne przygotowania do opuszczenia La Promesy. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie zdarzenia ukształtują rzeczywistość w kolejnym odcinku.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 440 - streszczenie
Blanca Palomar podejmuje ostateczną decyzję o opuszczeniu rezydencji La Promesa. Jej odejście wiąże się z otwartym buntem przeciwko ojcu, do którego dochodzi w wyniku intryg uknutych przez Petrę Santos. Sytuacja w pałacu staje się coraz bardziej napięta, co ostatecznie zmusza Alonsa do radykalnego kroku, czyli wyrzucenia Lorenza z posiadłości. W tym samym czasie Manuel zaskakuje wszystkich swoim postanowieniem o dołączeniu do Curra i wspólnym wyjeździe na front wojenny. Na zakończenie Maria otrzymuje w podarunku drogocenny sznur pereł, który ma być dla niej pamiątką w tych niepewnych czasach.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 440 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Śledzenie losów mieszkańców hiszpańskiej posiadłości wymaga od osób zainteresowanych fabułą dużej regularności przed ekranami telewizorów. Telewizja Polska dba o to, aby kolejne fragmenty tej historii pojawiały się w ramówce w stałych odstępach czasu. Najnowsze wydarzenia z życia arystokracji i ich służby będzie można zobaczyć już wkrótce w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja 440. odcinka serialu "La Promesa - pałac tajemnic" zaplanowana jest na 24 lipca 2026 roku o godzinie 15:05 na antenie TVP2.
Polecany artykuł:
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Ta hiszpańska telenowela kostiumowa zyskała uznanie dzięki połączeniu wątków miłosnych z mrocznymi tajemnicami z przeszłości. Główna oś fabuły skupia się na Janie, która zatrudnia się u arystokratycznej rodziny, by odkryć prawdę o tragicznych losach swojej matki i odnaleźć brata. Serial pokazuje kontrasty społeczne panujące w południowej Hiszpanii na początku XX wieku. Całość opiera się na motywach zakazanych uczuć i walki o sprawiedliwość w świecie wielkich majątków. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)