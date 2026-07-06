"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 910

W ostatnim czasie w serialu "Akacjowa 38" sporo się działo, a skomplikowane relacje i dawne tajemnice mocno zamieszały w życiu bohaterów. Pułkownik Valverde, targany obawami o utratę wzroku, ostatecznie zrezygnował z wyjazdu do Włoch, byle tylko nie wyjawić Silvii prawdy o swoim pogarszającym się stanie zdrowia. Jego narzeczona nie zamierzała jednak rezygnować z planów i ruszyła w podróż w towarzystwie młodego oraz niezwykle atrakcyjnego Estebana. Nad Ursulą zebrały się czarne chmury, ponieważ sąsiadki poznały treść nagrania Cristiny Novoa, co jasno dowiodło, że to właśnie ona stała za manipulacjami fałszywej świętej. Dodatkowo Inigo dokonał szokującego odkrycia w pokoju El Peny, znajdując tam dokumenty na nazwisko prawowitego właściciela cukierni, co zasugerowało, że ten od początku wiedział, z kim ma do czynienia. Po tak intensywnych wydarzeniach czas sprawdzić, co przyniosą kolejne dni w tej historii.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

"Akacjowa 38" odc. 910 - streszczenie

Pułkownik Valverde prosi Estebana, aby ten zaopiekował się Silvią podczas jej nadchodzącej podróży do Włoch. W tym samym czasie Blanca oznajmia Ursuli, że zamierza udać się do szpitala psychiatrycznego, jednak przed wyjazdem chce jeszcze odwiedzić grób swojej córki. Na cmentarzu dochodzi do gwałtownego zwrotu akcji, gdy Blanca zwabia matkę do grobowca rodziny Aldayów i pozbawia ją przytomności. Agustina podejmuje trudną decyzję o wyjawieniu Silvii prawdy o postępującej ślepocie pułkownika, uznając, że robi to dla jego dobra. Diego, zaniepokojony zniknięciem ukochanej, prosi Rierę o pomoc w jej odnalezieniu. Tymczasem uwięziona i związana Ursula musi zmierzyć się z ultimatum Blanki, która grozi, że obie zginą z głodu i pragnienia, jeśli nie pozna miejsca pobytu Jesusa.

"Akacjowa 38" odc. 910 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy hiszpańskich opowieści kostiumowych z pewnością nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń z madryckiej kamienicy. Produkcja ta od dawna cieszy się niesłabnącą popularnością i regularnie przyciąga przed ekrany sporą grupę osób. Kolejne perypetie mieszkańców będą dostępne dla szerokiej publiczności już w najbliższym czasie w godzinach popołudniowych. Premierowa emisja 910. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, na antenie kanału TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji z klimatem początku XX wieku, to przygody mieszkańców Akacjowej 38 są idealnym wyborem. Serial pozwala przenieść się do słonecznej Hiszpanii i zobaczyć, jak wyglądało życie różnych klas społecznych w tamtym okresie. To opowieść pełna sekretów, romansów i nagłych zwrotów akcji, które potrafią trzymać w napięciu przez długi czas. Telenowela stała się prawdziwym hitem w polskiej telewizji i trudno się dziwić, biorąc pod uwagę jej bogatą scenografię i dbałość o detale historyczne. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)