"Panna młoda": streszczenie odcinka 136

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" na antenie TVP2 przyniosły sporo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które mocno namieszały w życiu mieszkańców rezydencji. Mukadder znalazła się w potrzasku i ostatecznie uległa szantażowi, który uknuli wspólnie Nusret oraz Beyza. Z kolei Ertugrul postanowił przemówić do rozsądku Cihanowi, wyjaśniając mu dobitnie, że to właśnie syn powinien być teraz jego najważniejszym priorytetem. Niemałe poruszenie wywołał również Melih, który oficjalnie oznajmił Mahmutowi swoje plany dotyczące ślubu z Sinem. Na sam koniec Hancer zdecydowała się na drastyczny krok i postanowiła na dobre opuścić progi dotychczasowego domu. Warto zatem zastanowić się, co przyniesie kolejny odcinek tej wciągającej opowieści.

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"Panna młoda" odc. 136 - streszczenie

W 136. odcinku dochodzi do poważnych zmian w życiu głównych bohaterów. Tayyar decyduje się wyciągnąć pomocną dłoń do Yoncy, która przechodzi przez trudny moment. Zmęczeni ciągłymi nieporozumieniami Cihan i Hancer wspólnie ustalają, że nadszedł czas na rozwód. Między małżonkami panuje chłodna atmosfera, a mężczyzna zachowuje wyraźny dystans wobec swojej żony. W międzyczasie Yasemin natrafia na niepokojące informacje, analizując wyniki badań przeprowadzonych przez Beyzę. Po wyprowadzce z rezydencji Hancer znajduje schronienie w domu Yasemin. Zmiany dotykają też Sinem, która opuszcza dotychczasowe miejsce zamieszkania i przeprowadza się do swojego ojca.

"Panna młoda" odc. 136 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po ich trudnej decyzji, warto zarezerwować sobie czas po południu. Telewizja Polska kontynuuje emisję tej popularnej tureckiej produkcji w dni powszednie, przyciągając przed ekrany liczne grono osób ciekawych rozwoju sytuacji w rezydencji. Przygotujcie się na momenty pełne napięcia, w których drogi małżonków ostatecznie się rozchodzą. Ten konkretny epizod zostanie wyemitowany 3 lipca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka produkcja, która pokazuje, jak skomplikowane potrafią być układy rodzinne oparte na pieniądzach i tradycji. Historia Hancer, która zgodziła się na zaaranżowany ślub tylko po to, by sfinansować leczenie brata, szybko przerodziła się w coś znacznie głębszego i bardziej zawiłego. Z pewnością polubiliście ten serial za postać Cihana, który potrafi postawić się własnej matce w obronie wybranej kobiety. To propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji wciągających opowieści o wielkich majątkach i życiowych dylematach. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)