Potężne pieniądze za 19-letniego Polaka. Obrońca Motoru Lublin zagra w Hiszpanii

Młody defensor, którego matka pochodzi z Polski, a ojciec z Nigerii, całe swoje dotychczasowe życie i piłkarski rozwój związał z naszym krajem. Dziewiętnastolatek właśnie złożył podpis pod długoterminową umową z Deportivo La Coruna. Kontrakt definitywny z hiszpańskim klubem będzie obowiązywał aż do końca czerwca 2031 roku.

Kariera utalentowanego zawodnika nabrała błyskawicznego tempa po tym, jak na początku 2025 roku przeniósł się z Zagłębia Lubin do Motoru Lublin za skromne 100 tysięcy euro. Wychowanek warszawskiej Delty zanotował swój pierwszy występ w elicie podczas marcowego starcia ze Stalą Mielec, gdzie od razu wpisał się na listę strzelców. Podczas swojego półtorarocznego pobytu w zespole z Lubelszczyzny zaliczył łącznie siedemnaście spotkań na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

Dobra postawa na ligowych boiskach szybko zaowocowała powołaniem do kadry narodowej. Swój debiut w reprezentacji Polski do lat 19 zaliczył we wrześniu 2025 roku podczas rywalizacji ze Słowenią. Od tamtego momentu stał się filarem bloku defensywnego młodzieżowej drużyny, notując w jej barwach osiem oficjalnych występów.

Okazuje się, że talent gracza już wcześniej przykuwał uwagę największych europejskich marek. Zaledwie dwanaście miesięcy temu Paweł Golański, pełniący wówczas funkcję dyrektora sportowego, potwierdzał zakusy ze strony Manchesteru United oraz londyńskiej Chelsea. Wtedy jednak wielkie przenosiny nie doszły do skutku.

Odejście Brighta Ede to trzynasty ubytek kadrowy Motoru w trwającym oknie transferowym, jednak bez wątpienia najważniejszy w dziejach klubu. Transakcja ta zapisze się w kronikach jako absolutny rekord finansowy drużyny z Lublina i jeden z najbardziej lukratywnych ruchów w historii całej ligi.

Hiszpański kierunek to dla Polaka zupełnie nowe wyzwanie, ponieważ Deportivo La Coruna to zasłużony zespół, który właśnie wraca do LaLigi po ośmioletniej nieobecności. Nowy pracodawca lewonożnego obrońcy ma w swojej gablocie puchar za mistrzostwo kraju z 2000 roku, a także dwa Puchary i trzy Superpuchary Hiszpanii.

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