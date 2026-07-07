MKOl przywraca Rosyjski Komitet Olimpijski. Zaskakujący zwrot akcji mimo wojny

W październiku 2023 roku władze Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego podjęły decyzję o wykluczeniu z międzynarodowych struktur Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Bezpośrednią przyczyną tego stanowczego kroku było nielegalne włączenie ukraińskich organizacji sportowych z terytoriów okupowanych przez Rosjan do krajowego systemu administracyjnego państwa agresora.

Obecnie światowe władze sportowe postanowiły tymczasowo wycofać się z tamtego postanowienia. Oficjalny komunikat instytucji precyzuje, że krok ten poprzedziła szczegółowa analiza wykonana przez wydział prawny MKOl. Z ustaleń ekspertów wynika, że rosyjski organ nie zrzesza aktualnie podmiotów znajdujących się na terytoriach należących jurysdykcyjnie do Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy. Władze z Moskwy miały również zadeklarować całkowite zaniechanie jakiejkolwiek działalności na wspomnianych obszarach. Przedstawiciele międzynarodowej organizacji zapowiedzieli jednocześnie stałe i wnikliwe obserwowanie wszystkich przyszłych ruchów rosyjskich działaczy.

Międzynarodowy organ wystosował ponadto wyraźne zalecenie skierowane do globalnych federacji sportowych, które zarządzają procesem kwalifikacyjnym przed igrzyskami w Los Angeles w 2028 roku. Organizacja sugeruje definitywne zakończenie trzyletniego procesu weryfikowania neutralności zawodników z Rosji. Dodatkowo zdecydowano się na znaczące złagodzenie kryteriów kwalifikacyjnych, co w praktyce oznacza całkowity brak weryfikacji przekonań politycznych dla rosyjskich sportowców oraz kadr narodowych.

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Decyzja MKOl w sprawie Rosji. Reprezentanci bez prawa do flagi i hymnu

Działacze nie wyrazili jednak zgody na pełny powrót narodowych symboli do międzynarodowej rywalizacji. Zawodnicy ze wschodu nadal nie będą mogli prezentować swojej flagi państwowej ani słuchać własnego hymnu, a ewentualna zmiana tych wytycznych ma nastąpić „w odpowiednim czasie”. Identyczne regulacje dotyczące reprezentantów Białorusi zostały zatwierdzone przez MKOl w maju 2026 roku.

Powrót Rosjan na światowe areny wywołuje zauważalny brak zaufania w globalnym środowisku sportowym. Aby zminimalizować te obawy, spotęgowane dodatkowo przez ostatnie oskarżenia pod adresem Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA), nałożono rygorystyczne wytyczne na powracających zawodników. Instytucja podkreśla, że w oczekiwaniu na pełne wdrożenie wymogów Światowego Kodeksu Antydopingowego, każdy wracający do sportu Rosjanin musi bezwzględnie przestrzegać zasad antydopingowych, ustalonych w szczegółowych regulaminach przez sam komitet, jak i poszczególne federacje międzynarodowe.

W celu całkowitego wyeliminowania z rywalizacji osób podejrzewanych o stosowanie niedozwolonych środków, wprowadzono restrykcyjny system kontroli. Każdy sportowiec planujący starty w turniejach międzynarodowych będzie musiał przejść szereg specjalistycznych testów przeprowadzanych przez funkcjonariuszy WADA. Zadanie wyznaczenia dokładnych harmonogramów tych obowiązkowych badań spocznie wyłącznie na barkach globalnych związków sportowych.

Inwazja na Ukrainę. Oficjalne stanowisko komitetu o wojnie

W oficjalnym dokumencie opublikowanym we wtorek działacze odnieśli się również do sytuacji za naszą wschodnią granicą. Władze międzynarodowego sportu przypomniały o swoim stanowczym poglądzie na konflikt, zaznaczając w komunikacie: „MKOl ponownie potwierdził, że nie zmienił swojego stanowiska w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nadal stanowczo ją potępia, tak jak wszystkie wojny, konflikty zbrojne i przemoc, które powodują ludzkie cierpienie, gdziekolwiek występują. MKOl solidaryzuje się ze wspólnotą olimpijską Ukrainy, którą światowy ruch olimpijski wspiera od początku wojny i będzie to nadal czynił. MKOl utworzył Fundusz Solidarności dla Ukrainy, aby sportowcy mieli wsparcie w pokonywaniu ogromnych wyzwań, z którymi wciąż się borykają".