"Panna młoda": streszczenie odcinka 124

Wydarzenia w serialu "Panna młoda" przybrały ostatnio nieoczekiwany obrót, rzucając zupełnie nowe światło na skomplikowane relacje między domownikami. Derya zdołała namówić Cemila na podnajęcie wolnego pokoju, co poskutkowało wprowadzeniem się do jego domu nowej i wyjątkowo ponętnej lokatorki. W tym samym czasie Hancer wróciła do rezydencji i odważnie stawiła opór Mukadder oraz Beyzie, nie dając im się więcej zastraszyć. Bardzo szczera rozmowa z Cihanem przyniosła wyczekiwany przełom, a małżonkowie w końcu doszli do porozumienia i odzyskali upragniony spokój. Ich wspólne szczęście nie trwało jednak długo, gdyż w internecie zaczęły krążyć złośliwe plotki godzące bezpośrednio w Hancer i Beyzę. Jakie zatem niespodzianki przyniesie kolejny odcinek?

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"Panna młoda" odc. 124 - streszczenie

Rodzina Develiolu musi zmierzyć się z falą pomówień, które nagle zaczynają pojawiać się w przestrzeni internetowej. Ta trudna sytuacja sprawia, że Beyza pogrąża się w głębokiej rozpaczy i zaczyna poważnie rozważać próbę samobójczą. W tym samym czasie w domu Deryi narasta napięcie, ponieważ zachowanie jej nowej lokatorki, Dilary, staje się dla niej wyjątkowo uciążliwe. Z kolei Yonca otrzymuje niepokojące sygnały dotyczące zdrowia swojego nienarodzonego dziecka, co napawa ją ogromnym lękiem. Zdesperowana kobieta postanawia zniknąć i pozostać w ukryciu do momentu, aż lekarze postawią ostateczną diagnozę.

"Panna młoda" odc. 124 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejne perypetie bohaterów zostaną pokazane już wkrótce na małym ekranie. Warto zarezerwować sobie wolną chwilę po południu, aby przekonać się, jak Hancer i Cihan poradzą sobie z nowymi problemami pojawiającymi się w ich otoczeniu. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością, dlatego dobrze jest być na bieżąco z każdą odsłoną tej opowieści. Premiera 124. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się 17 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ta turecka produkcja to gratka dla wszystkich osób, które lubią historie o miłości pokonującej wielkie przeszkody. Losy Hancer i Cihana pokazują, że nawet małżeństwo z rozsądku może przerodzić się w coś znacznie głębszego i trwałego. Każdy dzień w luksusowej rezydencji przynosi nowe wyzwania, zwłaszcza gdy na drodze zakochanych staje surowa matka rodu. To opowieść pełna zwrotów akcji, w której za każdym rogiem czają się rodzinne tajemnice. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

(jako Hançer) Türkseve (jako Cihan)

(jako Cihan) Can Tarakçı (jako Cemil)

(jako Cemil) Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

(jako Mukadder Develioglu) Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

(jako Gülsüm) Elif Çapkin (jako Yonca)

(jako Yonca) Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

(jako Derya) Sidal Damar (jako Sinem)

(jako Sinem) Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

(jako Mine) Türker, Kantar (jako Emir)

(jako Emir) Çisel Kuskan (jako Beyza)

(jako Beyza) Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)