"Panna młoda": streszczenie odcinka 122

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły wiele trudnych chwil i decyzji, które zaważyły na codzienności waszych ulubionych postaci. Cihan zdecydował się na potajemne odwiedziny u Beyzy, aby wspólnie z nią szykować pokój dla potomka, o czym zupełnie nie wspomniał Hancer. W tym samym czasie Yonca musiała zmierzyć się z bolesną wiadomością o tym, że jej nienarodzone dziecko może mieć poważne wady. Hancer jednak, pod wpływem rozmów z Deryą, postanowiła w końcu zawalczyć o swoje małżeństwo i ratować to, co jeszcze zostało z ich wspólnego związku. Zaproponowała nawet Cihanowi wspólny wyjazd do letniego domu, mając nadzieję na nowy początek. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Panna młoda" odc. 122 - streszczenie

Cihan jest kompletnie zaskoczony, gdy odkrywa, że Hancer w przypływie silnych emocji pozrywała tapety w pokoju, który był przygotowywany dla ich dziecka. Mężczyzna liczył na to, że wspólny wyjazd do letniego domu pozwoli im na chwilę wytchnienia i spędzenie czasu w romantycznej atmosferze, jednak rzeczywistość okazuje się zupełnie inna. Zamiast spokoju między małżonkami dochodzi do kolejnych spięć i wzajemnych pretensji, co ostatecznie sprawia, że ich wyprawa kończy się fiaskiem. W tym samym czasie Beyza zmaga się z ogromnym ciężarem psychicznym, nie mogąc przestać myśleć o tym, że dziecko Yoncy może urodzić się z poważnymi wadami zdrowotnymi. Cihan, czując się coraz bardziej zdezorientowany w całej sytuacji, postanawia poprosić o radę Ertugrula. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bardzo napiętą atmosferą, która rzuca cień na ich dotychczasowe starania o rodzinną stabilizację.

"Panna młoda" odc. 122 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z dużym zainteresowaniem czeka na rozwój wydarzeń w tej popularnej produkcji, by przekonać się, jak potoczą się dalsze losy Hancer i Cihana. Aby być na bieżąco z każdą nową sceną, warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem przed telewizorem. Emisja premierowych epizodów odbywa się regularnie na ogólnodostępnej antenie, co znacznie ułatwia śledzenie tej opowieści. Najnowszy odcinek zostanie wyświetlony w czwartek, 13 czerwca 2026 roku, o godzinie 17:20 w TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ten serial to świetna propozycja dla każdego, kto lubi historie o trudnych wyborach i uczuciu, które musi pokonać wiele przeciwności losu. Główna bohaterka, Hancer, decyduje się na wejście do bogatej rodziny Develioglu tylko po to, by zdobyć środki na leczenie swojego chorego brata. Życie w wielkiej rezydencji nie jest jednak bajką, ponieważ dziewczyna trafia w sam środek rodzinnych intryg i musi mierzyć się z niechęcią ze strony bliskich Cihana. Z czasem jednak między aranżowanymi małżonkami zaczyna kiełkować prawdziwa więź, która może pokrzyżować plany ich otoczenia. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)