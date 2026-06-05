"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 311

Ostatnie wydarzenia w serialu "Złoty chłopak" przyniosły mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji, które postawiły losy domowników w zupełnie nowym świetle. Wielka Pani za wszelką cenę próbowała zatuszować przed policją okoliczności groźnego upadku Aysen ze schodów, chcąc odsunąć jakiekolwiek podejrzenia od Suny. Suna wraz z Abidinem natychmiast przewiozła poszkodowaną do szpitala, po czym podjęła odważną decyzję o powrocie do męża, by wspólnie z nim i dzieckiem spróbować ułożyć sobie życie na nowo. Sytuacja skomplikowała się jednak w momencie, gdy ranna odzyskała przytomność i wyznała Abidinowi, że to właśnie Suna była sprawczynią jej nieszczęścia. Mimo tego wyznania, kobieta postanowiła zachować milczenie wobec reszty otoczenia, ponieważ zaplanowała samodzielne wymierzenie sprawiedliwości winowajczyni. Sprawdźmy zatem, co przygotowali twórcy w kolejnym odcinku tej opowieści.

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"Złoty chłopak" odc. 311 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Ferit informuje wszystkich domowników, że dziadek zrezygnował z dalszego leczenia i zaczął przygotowywać się na śmierć. Wiadomość ta wywołuje poruszenie wśród bliskich, którzy wspólnie postanawiają wpłynąć na Halisa, by ten jednak podjął walkę o życie. W tym samym czasie Suna i Abidin snują poważne plany dotyczące wspólnego wyjazdu. Ich zamiary napotykają jednak na opór ze strony Wielkiej Pani, która zapowiada, że zrobi wszystko, by ich zatrzymać. Dodatkowo Suna znajduje się w bardzo trudnym położeniu, ponieważ staje się ofiarą szantażu ze strony Aysen.

"Złoty chłopak" odc. 311 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie pominąć żadnego istotnego zwrotu akcji w tej opowieści, warto wcześniej zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Telewizja Polska regularnie emituje kolejne odsłony tej popularnej produkcji, przyciągając przed ekrany liczne grono odbiorców. Odcinek będzie dostępny dla każdego, kto dysponuje dostępem do kanałów publicznego nadawcy. Emisja 311. odcinka serialu "Złoty chłopak" odbędzie się 12 czerwca 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1.

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

"Złoty chłopak" to turecka telenowela, która od dłuższego czasu cieszy się sporą popularnością wśród miłośników melodramatów rodzinnych. Historia skupia się na skomplikowanej relacji Ferita i Seyran, których losy połączyło małżeństwo z przymusu. Choć ich wspólna droga jest pełna kłótni, z czasem przeradza się w głębokie, choć trudne uczucie. Obecnie fabuła pokazuje losy bohaterów po przeskoku czasowym, gdy oboje próbują ułożyć sobie życie z innymi partnerami. W serialu występują:

Afra Saraçoğlu (jako Seyran Şanlı)

Mert Ramazan Demir (jako Ferit Korhan)

Çetin Tekindor (jako Halis Korhan)

Beril Pozam (jako Suna Şanlı)

Diren Polatoğulları (jako Kazım Şanlı)