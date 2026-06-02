"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 887

Ostatnie wydarzenia w serialu "Akacjowa 38" przyniosły przełomowe momenty, które na długo zapadną w pamięć. Blanca wróciła na ulicę pełna gniewu i otwarcie oskarżyła matkę o porwanie syna oraz makabryczną zamianę noworodka na nieżyjącą dziewczynkę. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde zorganizował huczne przyjęcie, podczas którego oficjalnie oświadczył się Silvii. Leonor zachowała jednak spory dystans wobec rzekomej przemiany pułkownika i Samuela, a w międzyczasie Paquito odkrył, że Flora posiadała towary pochodzące z przemytu. Prawdziwy wstrząs nastąpił po powrocie Blanki do domu, gdy kobieta niespodziewanie usłyszała płacz swojego dziecka. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Akacjowa 38" odc. 887 - streszczenie

Paquito zaczyna szantażować Florę, grożąc jej donosem za potajemny handel szampanem pochodzącym z przemytu. Strażnik ma jednak w tym swój własny interes i prosi kobietę o zdobycie dla niego francuskich papierosów balsamicznych, które pomagają mu łagodzić objawy astmy. W zamian za tę przysługę deklaruje, że odnajdzie osobę odpowiedzialną za kradzież pieniędzy z kawiarni. W tym samym czasie Diego, mimo złego stanu zdrowia, ucieka ze szpitala przy wsparciu Samuela, aby potajemnie odwiedzić Blancę. Kobieta wyznaje mu wówczas, że ich syn przebywa obecnie w domu Ursuli, co rzuca nowe światło na sytuację dziecka. Dodatkowo Felipe odnosi sukces prawny i zdobywa dla Diega oficjalny akt ułaskawienia. Na Akacjowej pojawia się też Esteban, który prosi Silvię oraz Artura o pomoc w sprowadzeniu z Filipin zaprzyjaźnionego żołnierza. Całość dopełnia Jacinto, który układa miłosny wiersz o Casildzie i Martinie, a następnie recytuje go wzruszonej dziewczynie w towarzystwie jej koleżanek oraz Servanda.

"Akacjowa 38" odc. 887 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Przygody mieszkańców madryckiej kamienicy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, dlatego warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem, by nie przegapić najnowszych wątków. Serial jest emitowany regularnie na głównej antenie Telewizji Polskiej, gromadząc przed ekranami dużą grupę wiernych fanów. Nowe perypetie Diega i Blanki będzie można śledzić już w połowie czerwca. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji w stałym popołudniowym paśmie. Premiera "Akacjowa 38" odc. 887 odbędzie się 10 czerwca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwy hit wśród kostiumowych opowieści, który zabiera nas prosto w barwne i pełne intryg uliczki Madrytu z początku ubiegłego wieku. Jeśli lubicie produkcje, w których pod płaszczykiem elegancji kryją się mroczne sekrety i zakazane miłości, to ten serial jest strzałem w dziesiątkę. Produkcja zachwyca nie tylko pięknymi strojami, ale też postaciami, z którymi łatwo się zżyć podczas oglądania ich codziennych zmagań. Warto być na bieżąco z tą hiszpańską telenowelą, bo każda wizyta w słynnej kamienicy to kolejna porcja wciągającej historii. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Guadalupe) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Fabiana) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)