"Panna młoda": streszczenie odcinka 117

W ostatnim czasie w serialu "Panna młoda" atmosfera stała się wyjątkowo gęsta, a wszystko to za sprawą narastających konfliktów i osobistych dramatów. Beyza postanowiła zamanifestować swoje niezadowolenie i ostentacyjnie odmawiała przyjmowania posiłków, co skłoniło zaniepokojoną Yasemin do interwencji. Kobieta doradziła Cihanowi, by ten okazał Beyzie więcej szczerej troski oraz zainteresowania, choć Hancer kompletnie nie potrafiła w tym czasie zapanować nad swoją narastającą zazdrością. W innym wątku Sinem bezlitośnie rozwiała marzenia Meliha o wspólnym małżeństwie i pięknej przyszłości. Wyjaśniła mu ona, że jego wielkie uczucia nie były przez nią odwzajemniane, co ostatecznie zamknęło pewien etap ich relacji. Pora zatem przekonać się, jakie nowe wyzwania postawi przed waszymi ulubieńcami serial w kolejnej odsłonie.

"Panna młoda" odc. 117 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Sinem przeżyje prawdziwe osłupienie, gdy dotrze do niej informacja o tym, że Melih aktywnie rozgląda się za kandydatką na żonę. Wiadomość ta zupełnie wytrąci kobietę z równowagi i postawi ich dotychczasowe relacje w zupełnie nowym świetle. Tymczasem Cemil odbędzie poważną rozmowę z Mukadder, podczas której dowie się o niepokojących zdarzeniach mających miejsce bezpośrednio w murach rezydencji. Mężczyzna nie zamierza bezczynnie czekać na rozwój wypadków i postanawia jak najszybciej zabrać stamtąd swoją siostrę, by zapewnić jej bezpieczeństwo. Z kolei Yonca znajdzie się w trudnym położeniu, ponieważ Nusret oraz Beyza zaczną wywierać na nią coraz silniejszą presję. Para domaga się, aby dziewczyna bez zwłoki uległa ich żądaniom i poddała się zleconym badaniom lekarskim.

"Panna młoda" odc. 117 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób, które nie chcą pominąć żadnego istotnego momentu w tej opowieści, przygotowano stały termin emisji w ramówce. Produkcja o losach Hancer i Cihana cieszy się dużym zainteresowaniem i jest regularnie pokazywana na antenie publicznego nadawcy. Warto zarezerwować sobie czas późnym popołudniem, aby śledzić kolejne perypetie mieszkańców wielkiej posiadłości. Najnowszy epizod pojawi się w poniedziałek, 8 czerwca 2026 roku, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Turecka produkcja to klasyczna opowieść o miłości, która rodzi się wbrew początkowym planom i trudnym układom rodzinnym. Główna bohaterka, Hancer, decyduje się na wejście do bogatej rodziny tylko po to, by móc sfinansować leczenie swojego chorego brata. Na miejscu okazuje się, że życie w luksusowej rezydencji wiąże się z ciągłymi intrygami ze strony Mukadder oraz byłej żony Cihana, Beyzy. Mimo początkowej niechęci, między małżonkami zaczyna kiełkować uczucie, które wystawi ich na wiele trudnych prób. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)