"Akacjowa 38": streszczenie odcinka 886

W ostatnim czasie na antenie TVP1 sporo się działo, a serial "Akacjowa 38" pokazał nam wydarzenia, które mocno zmieniły sytuację wielu osób. Arturo i Silvia zyskali miano prawdziwych bohaterów po tym, jak z narażeniem życia uratowali następcę tronu, co skłoniło nawet surową Susanę do wybaczenia pułkownikowi. Podczas gdy u jednych zapanowała duma, pogrążona w żałobie Casilda opłakiwała swojego męża, znajdując jedynie drobne wsparcie w obecności kuzyna Jacinto. Ogromny niepokój towarzyszył również Blance, która wbrew zapewnieniom o śmierci córki uparcie twierdziła, że urodziła żywego chłopca, choć Diego uznał jej słowa za przejaw urojeń. Z powodu troski o bliskich oraz niepokojących doniesień Flory o rzekomym spotkaniu z prawdziwym Inigiem Cerverą, Leonor i jej partner zdecydowali się wstrzymać z planowanym wyjazdem. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku po tak gwałtownych zwrotach akcji?

"Akacjowa 38" odc. 886 - streszczenie

Powrót Blanki na Akacjową wywołuje ogromne poruszenie, zwłaszcza gdy kobieta otwarcie zarzuca swojej matce porwanie syna. Bohaterka jest przekonana, że doszło do celowej zamiany niemowlęcia na zmarłą dziewczynkę, co prowadzi do ostrego konfliktu rodzinnego. W tym samym czasie w kawiarni La Deliciosa pułkownik Valverde wyprawia oficjalne przyjęcie, podczas którego decyduje się oświadczyć Silvii. Nie wszyscy jednak wierzą w szczere intencje mężczyzn, gdyż Leonor z dużym dystansem podchodzi do nagłej przemiany pułkownika oraz Samuela. Dodatkowo Paquito dokonuje niepokojącego odkrycia w sprawie Flory, znajdując u niej towary pochodzące z przemytu. Po powrocie do mieszkania Blanca przeżywa szok, gdy nagle słyszy w pomieszczeniu płacz swojego dziecka.

"Akacjowa 38" odc. 886 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Codzienne perypetie mieszkańców madryckiej kamienicy cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem osób, które każdego popołudnia zasiadają przed telewizorami. Losy bohaterów są pełne niespodzianek, dlatego warto zarezerwować sobie czas, by nie przegapić żadnego istotnego szczegółu z ich życia. Najnowsze wydarzenia w hiszpańskiej dzielnicy będzie można śledzić już w najbliższym czasie na głównej antenie Telewizji Polskiej. Produkcja jest emitowana regularnie w dni powszednie. Premierowa emisja 886. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się we wtorek, 9 czerwca 2026 roku, o godzinie 18:25 w TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, która przeniesie Was w czasie do eleganckiego Madrytu z początku XX wieku, to ta hiszpańska opowieść jest strzałem w dziesiątkę. Serial pokazuje barwne życie mieszkańców kamienicy, gdzie pod płaszczykiem uprzejmości często kryją się mroczne tajemnice i niespełnione ambicje różnych klas społecznych. To idealna mieszanka dramatu i romansu, która udowadnia, że sąsiedzkie relacje bywają niezwykle skomplikowane. Piękne kostiumy oraz dopracowane scenografie sprawiają, że od ekranu trudno się oderwać. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

(jako Susana de Seler) Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

(jako Guadalupe) Inma Perez (jako Fabiana)

(jako Fabiana) Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

(jako Ramon Palacios) Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

(jako Felipe Alvarez Hermoso) Roger Berruezo (jako German)

(jako German) Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

(jako Rosina Rubio) Sara Miquel (jako Cayetana)

(jako Cayetana) Sheyla Farina (jako Manuela)