"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 406

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-01 10:43

W nadchodzącym 406. odcinku serialu "La Promesa - pałac tajemnic" dojdzie do trudnej rozmowy między matką a synem, w której Cruz będzie stanowczo domagać się prawdy o uczuciach Manuela. Jednocześnie nagłe zniknięcie jednej z pracownic wywoła spore zamieszanie i uzasadniony niepokój wśród pozostałego personelu. Sytuacja w posiadłości staje się coraz bardziej napięta, gdy na jaw wychodzą kolejne braki w majątku, a służba musi odnaleźć się w nowym układzie sił.

W murach posiadłości ostatnio wiele się działo, a odcinek numer 405 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniósł głośne echa burzliwej kłótni pomiędzy Jimeną a Manuelem, którą komentowali niemal wszyscy domownicy. Virtudes w końcu zdecydowała się wyjawić swojej matce oraz Candeli, co dokładnie stało za jej złym samopoczuciem w ostatnim czasie. Salvador z dumą poinformował swoją narzeczoną o wielkiej szansie na awans, jaką zaoferował mu Romulo. Atmosfera wśród personelu również była gęsta, zwłaszcza gdy Maria zwierzyła się Janie z prawdziwych powodów swojego narastającego konfliktu z Verą. Z kolei Pelayo postanowił nie ryzykować i oficjalnie ostrzegł Catalinę przed niebezpiecznym Cavendishem. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku na antenie TVP2?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 406 - streszczenie

Cruz nie zamierza odpuszczać Manuelowi i wywiera na niego coraz większą presję, chcąc za wszelką cenę dowiedzieć się, kim jest wybranka jego serca. W tym samym czasie Virtudes decyduje się na opuszczenie pałacu bez wcześniejszego uzyskania zgody, co sprawia, że jej matka oraz Teresa zaczynają się o nią poważnie martwić. Na szczęście dziewczynę odnajduje Baeza, jednak jej samowolka kończy się otrzymaniem surowej reprymendy od przełożonych. W hierarchii służby dochodzi do istotnej zmiany, ponieważ Salvador oficjalnie obejmuje stanowisko głównego lokaja. Tymczasem Jana i Maria koncentrują swoje siły na odnalezieniu walizki wypełnionej pieniędzy, skrupulatnie przeszukując w tym celu najdalsze zakamarki rezydencji.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 406 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z dużą ciekawością czeka na rozwinięcie wątków związanych z tajemniczymi zaginięciami i miłosnymi dylematami arystokracji. Hiszpańska produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem, a każdy kolejny epizod dostarcza nowych informacji o sekretach rodu Luján. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze poszukiwania walizki i czy Manuel ugnie się przed matką, warto zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

Polecany artykuł:

"Złoty chłopak": streszczenie odcinka 306

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimaty kostiumowe, piękne wnętrza i historie, w których miłość miesza się z rodzinnymi intrygami, ta produkcja jest dla Was idealna. Akcja przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, gdzie w luksusowej posiadłości splatają się losy dumnych arystokratów oraz ich pracowitej służby. Głównym motywem jest tutaj determinacja Jany, która próbuje odkryć bolesną prawdę o swojej przeszłości, choć jej plany komplikuje niespodziewane uczucie do syna markiza. To klasyczna opowieść o zemście i klasowych podziałach, która potrafi przyciągnąć uwagę na długi czas. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La promesa - pałac tajemnic, odcinek 336: Catalina odrzuca oświadczyny Pelayo
Galeria zdjęć 9
La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic