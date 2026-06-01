"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 406

W murach posiadłości ostatnio wiele się działo, a odcinek numer 405 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniósł głośne echa burzliwej kłótni pomiędzy Jimeną a Manuelem, którą komentowali niemal wszyscy domownicy. Virtudes w końcu zdecydowała się wyjawić swojej matce oraz Candeli, co dokładnie stało za jej złym samopoczuciem w ostatnim czasie. Salvador z dumą poinformował swoją narzeczoną o wielkiej szansie na awans, jaką zaoferował mu Romulo. Atmosfera wśród personelu również była gęsta, zwłaszcza gdy Maria zwierzyła się Janie z prawdziwych powodów swojego narastającego konfliktu z Verą. Z kolei Pelayo postanowił nie ryzykować i oficjalnie ostrzegł Catalinę przed niebezpiecznym Cavendishem. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku na antenie TVP2?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 406 - streszczenie

Cruz nie zamierza odpuszczać Manuelowi i wywiera na niego coraz większą presję, chcąc za wszelką cenę dowiedzieć się, kim jest wybranka jego serca. W tym samym czasie Virtudes decyduje się na opuszczenie pałacu bez wcześniejszego uzyskania zgody, co sprawia, że jej matka oraz Teresa zaczynają się o nią poważnie martwić. Na szczęście dziewczynę odnajduje Baeza, jednak jej samowolka kończy się otrzymaniem surowej reprymendy od przełożonych. W hierarchii służby dochodzi do istotnej zmiany, ponieważ Salvador oficjalnie obejmuje stanowisko głównego lokaja. Tymczasem Jana i Maria koncentrują swoje siły na odnalezieniu walizki wypełnionej pieniędzy, skrupulatnie przeszukując w tym celu najdalsze zakamarki rezydencji.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 406 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z dużą ciekawością czeka na rozwinięcie wątków związanych z tajemniczymi zaginięciami i miłosnymi dylematami arystokracji. Hiszpańska produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem, a każdy kolejny epizod dostarcza nowych informacji o sekretach rodu Luján. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze poszukiwania walizki i czy Manuel ugnie się przed matką, warto zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie klimaty kostiumowe, piękne wnętrza i historie, w których miłość miesza się z rodzinnymi intrygami, ta produkcja jest dla Was idealna. Akcja przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, gdzie w luksusowej posiadłości splatają się losy dumnych arystokratów oraz ich pracowitej służby. Głównym motywem jest tutaj determinacja Jany, która próbuje odkryć bolesną prawdę o swojej przeszłości, choć jej plany komplikuje niespodziewane uczucie do syna markiza. To klasyczna opowieść o zemście i klasowych podziałach, która potrafi przyciągnąć uwagę na długi czas. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)