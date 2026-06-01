"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 406

W murach posiadłości ostatnio wiele się działo, a odcinek numer 405 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniósł głośne echa burzliwej kłótni pomiędzy Jimeną a Manuelem, którą komentowali niemal wszyscy domownicy. Virtudes w końcu zdecydowała się wyjawić swojej matce oraz Candeli, co dokładnie stało za jej złym samopoczuciem w ostatnim czasie. Salvador z dumą poinformował swoją narzeczoną o wielkiej szansie na awans, jaką zaoferował mu Romulo. Atmosfera wśród personelu również była gęsta, zwłaszcza gdy Maria zwierzyła się Janie z prawdziwych powodów swojego narastającego konfliktu z Verą. Z kolei Pelayo postanowił nie ryzykować i oficjalnie ostrzegł Catalinę przed niebezpiecznym Cavendishem. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku na antenie TVP2?
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 406 - streszczenie
Cruz nie zamierza odpuszczać Manuelowi i wywiera na niego coraz większą presję, chcąc za wszelką cenę dowiedzieć się, kim jest wybranka jego serca. W tym samym czasie Virtudes decyduje się na opuszczenie pałacu bez wcześniejszego uzyskania zgody, co sprawia, że jej matka oraz Teresa zaczynają się o nią poważnie martwić. Na szczęście dziewczynę odnajduje Baeza, jednak jej samowolka kończy się otrzymaniem surowej reprymendy od przełożonych. W hierarchii służby dochodzi do istotnej zmiany, ponieważ Salvador oficjalnie obejmuje stanowisko głównego lokaja. Tymczasem Jana i Maria koncentrują swoje siły na odnalezieniu walizki wypełnionej pieniędzy, skrupulatnie przeszukując w tym celu najdalsze zakamarki rezydencji.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 406 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wielu widzów z dużą ciekawością czeka na rozwinięcie wątków związanych z tajemniczymi zaginięciami i miłosnymi dylematami arystokracji. Hiszpańska produkcja cieszy się stałym zainteresowaniem, a każdy kolejny epizod dostarcza nowych informacji o sekretach rodu Luján. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się dalsze poszukiwania walizki i czy Manuel ugnie się przed matką, warto zarezerwować sobie czas po południu. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 8 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie klimaty kostiumowe, piękne wnętrza i historie, w których miłość miesza się z rodzinnymi intrygami, ta produkcja jest dla Was idealna. Akcja przenosi nas do słonecznej Hiszpanii z początku ubiegłego wieku, gdzie w luksusowej posiadłości splatają się losy dumnych arystokratów oraz ich pracowitej służby. Głównym motywem jest tutaj determinacja Jany, która próbuje odkryć bolesną prawdę o swojej przeszłości, choć jej plany komplikuje niespodziewane uczucie do syna markiza. To klasyczna opowieść o zemście i klasowych podziałach, która potrafi przyciągnąć uwagę na długi czas. W serialu występują m.in.:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)