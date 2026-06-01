Zatrzymanie w Grudziądzu. Miał w mieszkaniu narkotyki warte ćwierć miliona złotych

Zatrzymanie w Grudziądzu. W mieszkaniu 44-latka znaleziono 8 kg amfetaminy

Do policyjnej akcji doszło 27 maja 2026 roku na terenie powiatu grudziądzkiego. To właśnie tam funkcjonariusze z wydziału kryminalnego namierzyli i zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który był poszukiwany przez organy ścigania. Prawdziwe zaskoczenie czekało na nich jednak w miejscu zamieszkania zatrzymanego, gdzie odkryli potężny magazyn nielegalnych substancji. Policjanci zabezpieczyli łącznie blisko 8 kilogramów amfetaminy oraz mniejsze ilości marihuany, heroiny i grzybów halucynogennych.

Narkotyki warte ćwierć miliona i zarzuty handlu

Jak szacują śledczy, czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to około ćwierć miliona złotych, co świadczy o dużej skali prowadzonej działalności przestępczej. Podczas przeszukania policjanci znaleźli i zabezpieczyli także gotówkę w kwocie niemal 12 tysięcy złotych, która najprawdopodobniej pochodziła z nielegalnego procederu. Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 44-latkowi zarzutu wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd nie miał wątpliwości. 44-latek z Grudziądza trafił do aresztu

Prokuratura, biorąc pod uwagę charakter sprawy i zgromadzony materiał, złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd rejonowy w Grudziądzu w pełni przychylił się do tego wniosku, decydując o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Oznacza to, że 44-letni mieszkaniec powiatu grudziądzkiego spędzi za kratami najbliższe trzy miesiące, oczekując na dalszy rozwój postępowania. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl