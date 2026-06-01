"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 407

Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od momentu, gdy Cruz bezlitośnie przycisnęła Manuela, by w końcu wyjawił tożsamość swojej tajemniczej ukochanej. Równolegle na zapleczu wybuchło niemałe zamieszanie, kiedy Virtudes bez żadnego pozwolenia zniknęła z pałacu, zostawiając matkę i Teresę w ogromnym stresie. Ostatecznie odnalazł ją Baeza, jednak ucieczka nie uszła dziewczynie na sucho, ponieważ przełożeni udzielili jej za to zachowanie surowej reprymendy. W pałacowej hierarchii nastąpił też ważny zwrot, gdyż Salvador przejął nowe obowiązki i oficjalnie został głównym lokajem. Tymczasem Jana i Maria zaangażowały się w ryzykowne przedsięwzięcie, przeczesując każdy kąt w nadziei na znalezienie zaginionej walizki z pieniędzmi. Pora zatem sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 407 - streszczenie

Manuel decyduje się na odważny krok i wyznaje Jimenie, że jego uczucia wygasły, a ich wspólna przyszłość nie ma już sensu. Kobieta reaguje na te słowa rozpaczą i zaczyna podejrzewać, że mąż nie jest z nią szczery i potajemnie romansuje z Blancą Palomar. W tym samym czasie María Fernandez przyznaje się do odkrycia na strychu torby wypełnionej pieniędzmi, co wywołuje spore poruszenie. Z kolei Virtudes ma coraz większe trudności z odnalezieniem się w obowiązkach służbowych w posiadłości i źle znosi panujące tam zasady. Sytuację komplikuje dodatkowo Lorenzo, który postanawia wykorzystać swoją wiedzę i szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 407 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z zainteresowaniem obserwuje codzienne perypetie i spory toczone w murach posiadłości Lujánów. Produkcja ta przyciąga przed odbiorniki rzesze ludzi, którzy lubią śródziemnomorski klimat i kostiumowe opowieści z dawnych lat. Aby poznać dalszy rozwój wypadków, warto sprawdzić plan emisji na nadchodzący tydzień. Premierowy pokaz odcinka zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie historie, w których wielka miłość miesza się z mrocznymi sekretami z przeszłości, ten hiszpański serial z pewnością przypadnie wam do gustu. Śledzimy tu losy Jany, która pojawia się w luksusowej rezydencji nie po to, by służyć państwu, ale by odkryć prawdę o swojej rodzinie. Całość jest osadzona w pięknych wnętrzach i ogrodach, co tylko dodaje uroku licznym intrygom oraz sporom o majątek. To opowieść o tym, jak trudno jest walczyć o sprawiedliwość w świecie rządzonym przez surowe zasady klasowe. W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)