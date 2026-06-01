"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 407

Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-06-01 11:00

W odcinku 407 serialu "La Promesa - pałac tajemnic" szczere wyznanie staje się punktem zwrotnym w relacji między małżonkami. Jimena, po usłyszeniu gorzkich słów, nabiera podejrzeń dotyczących wierności swojego partnera i zaczyna doszukiwać się obecności innej kobiety w jego życiu. Poza pałacowymi salonami dochodzi też do przyznania się do ukrycia pewnego znaleziska, które może wywołać niemałe zamieszanie wśród personelu.

Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od momentu, gdy Cruz bezlitośnie przycisnęła Manuela, by w końcu wyjawił tożsamość swojej tajemniczej ukochanej. Równolegle na zapleczu wybuchło niemałe zamieszanie, kiedy Virtudes bez żadnego pozwolenia zniknęła z pałacu, zostawiając matkę i Teresę w ogromnym stresie. Ostatecznie odnalazł ją Baeza, jednak ucieczka nie uszła dziewczynie na sucho, ponieważ przełożeni udzielili jej za to zachowanie surowej reprymendy. W pałacowej hierarchii nastąpił też ważny zwrot, gdyż Salvador przejął nowe obowiązki i oficjalnie został głównym lokajem. Tymczasem Jana i Maria zaangażowały się w ryzykowne przedsięwzięcie, przeczesując każdy kąt w nadziei na znalezienie zaginionej walizki z pieniędzmi. Pora zatem sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 407 - streszczenie

Manuel decyduje się na odważny krok i wyznaje Jimenie, że jego uczucia wygasły, a ich wspólna przyszłość nie ma już sensu. Kobieta reaguje na te słowa rozpaczą i zaczyna podejrzewać, że mąż nie jest z nią szczery i potajemnie romansuje z Blancą Palomar. W tym samym czasie María Fernandez przyznaje się do odkrycia na strychu torby wypełnionej pieniędzmi, co wywołuje spore poruszenie. Z kolei Virtudes ma coraz większe trudności z odnalezieniem się w obowiązkach służbowych w posiadłości i źle znosi panujące tam zasady. Sytuację komplikuje dodatkowo Lorenzo, który postanawia wykorzystać swoją wiedzę i szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 407 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z zainteresowaniem obserwuje codzienne perypetie i spory toczone w murach posiadłości Lujánów. Produkcja ta przyciąga przed odbiorniki rzesze ludzi, którzy lubią śródziemnomorski klimat i kostiumowe opowieści z dawnych lat. Aby poznać dalszy rozwój wypadków, warto sprawdzić plan emisji na nadchodzący tydzień. Premierowy pokaz odcinka zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie historie, w których wielka miłość miesza się z mrocznymi sekretami z przeszłości, ten hiszpański serial z pewnością przypadnie wam do gustu. Śledzimy tu losy Jany, która pojawia się w luksusowej rezydencji nie po to, by służyć państwu, ale by odkryć prawdę o swojej rodzinie. Całość jest osadzona w pięknych wnętrzach i ogrodach, co tylko dodaje uroku licznym intrygom oraz sporom o majątek. To opowieść o tym, jak trudno jest walczyć o sprawiedliwość w świecie rządzonym przez surowe zasady klasowe. W serialu występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
