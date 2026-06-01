"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 407

Ostatnio w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" działo się naprawdę sporo, a wszystko zaczęło się od momentu, gdy Cruz bezlitośnie przycisnęła Manuela, by w końcu wyjawił tożsamość swojej tajemniczej ukochanej. Równolegle na zapleczu wybuchło niemałe zamieszanie, kiedy Virtudes bez żadnego pozwolenia zniknęła z pałacu, zostawiając matkę i Teresę w ogromnym stresie. Ostatecznie odnalazł ją Baeza, jednak ucieczka nie uszła dziewczynie na sucho, ponieważ przełożeni udzielili jej za to zachowanie surowej reprymendy. W pałacowej hierarchii nastąpił też ważny zwrot, gdyż Salvador przejął nowe obowiązki i oficjalnie został głównym lokajem. Tymczasem Jana i Maria zaangażowały się w ryzykowne przedsięwzięcie, przeczesując każdy kąt w nadziei na znalezienie zaginionej walizki z pieniędzmi. Pora zatem sprawdzić, co wydarzy się w kolejnym odcinku.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 407 - streszczenie
Manuel decyduje się na odważny krok i wyznaje Jimenie, że jego uczucia wygasły, a ich wspólna przyszłość nie ma już sensu. Kobieta reaguje na te słowa rozpaczą i zaczyna podejrzewać, że mąż nie jest z nią szczery i potajemnie romansuje z Blancą Palomar. W tym samym czasie María Fernandez przyznaje się do odkrycia na strychu torby wypełnionej pieniędzmi, co wywołuje spore poruszenie. Z kolei Virtudes ma coraz większe trudności z odnalezieniem się w obowiązkach służbowych w posiadłości i źle znosi panujące tam zasady. Sytuację komplikuje dodatkowo Lorenzo, który postanawia wykorzystać swoją wiedzę i szantażuje Pelaya, domagając się udziału w zyskach z handlu bronią.
"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 407 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z zainteresowaniem obserwuje codzienne perypetie i spory toczone w murach posiadłości Lujánów. Produkcja ta przyciąga przed odbiorniki rzesze ludzi, którzy lubią śródziemnomorski klimat i kostiumowe opowieści z dawnych lat. Aby poznać dalszy rozwój wypadków, warto sprawdzić plan emisji na nadchodzący tydzień. Premierowy pokaz odcinka zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku na kanale TVP2 o godzinie 15:05.
"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie historie, w których wielka miłość miesza się z mrocznymi sekretami z przeszłości, ten hiszpański serial z pewnością przypadnie wam do gustu. Śledzimy tu losy Jany, która pojawia się w luksusowej rezydencji nie po to, by służyć państwu, ale by odkryć prawdę o swojej rodzinie. Całość jest osadzona w pięknych wnętrzach i ogrodach, co tylko dodaje uroku licznym intrygom oraz sporom o majątek. To opowieść o tym, jak trudno jest walczyć o sprawiedliwość w świecie rządzonym przez surowe zasady klasowe. W serialu występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)