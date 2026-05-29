"Panna młoda": streszczenie odcinka 116

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji, zaczynając od momentu, w którym Hancer postanowiła na dobre opuścić rezydencję. Zrozpaczony Cihan nie potrafił pogodzić się z jej nagłym odejściem i natychmiast ruszył w pogoń, co doprowadziło parę do szczerej rozmowy i ostatecznego pogodzenia się. W międzyczasie Cemil wyjaśnił sobie wszystkie niejasności z Deryą, dzięki czemu ta dwójka dała swojemu związkowi kolejną szansę na wspólne szczęście. Sielankowa atmosfera została jednak szybko przerwana przez Beyzę, która bez ogródek zapowiedziała Hancer bezlitosną wojnę. Jej pierwsza intryga błyskawicznie przyniosła zamierzony efekt, uderzając prosto w spokój bohaterki i wywołując spore zamieszanie. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku po tak gwałtownych zdarzeniach?

"Panna młoda" odc. 116 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Beyza decyduje się na demonstracyjny gest i ostentacyjnie odmawia przyjmowania posiłków. Jej zachowanie wzbudza duży niepokój u Yasemin, która postanawia zainterweniować i porozmawiać o tej sytuacji z Cihanem. Sugeruje mu ona, aby poświęcił Beyzie więcej uwagi oraz otoczył ją większą troską w tym trudnym dla niej czasie. Całe to zdarzenie odbija się na Hancer, która mimo starań nie potrafi ukryć rosnącej w niej zazdrości o męża. Tymczasem w innym wątku Sinem stawia sprawę jasno i ucina wszelkie nadzieje Meliha na ich relację. Mężczyzna, który marzył o ślubie i założeniu rodziny, musi zmierzyć się z faktem, że kobieta nie odwzajemnia jego głębokich uczuć.

"Panna młoda" odc. 116 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tureckich produkcji nie będą musieli długo czekać na kontynuację opowieści o losach Hancer i Cihana. Serial jest emitowany regularnie na antenie telewizji publicznej, gromadząc przed ekranami sporą grupę stałych odbiorców. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby śledzić kolejne perypetie i zmiany zachodzące w relacjach między postaciami. Najnowsze wydarzenia z życia mieszkańców rezydencji zostaną pokazane już niebawem. Premiera 116. odcinka odbędzie się w sobotę 6 czerwca 2026 roku o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie opowieści o wielkiej miłości, która rodzi się w cieniu rodzinnych intryg i trudnych życiowych wyborów, ten tytuł z pewnością was zainteresuje. Historia Hancer, która godzi się na małżeństwo z rozsądku, by ratować zdrowie brata, pokazuje, jak przewrotny potrafi być los. Skomplikowane układu w bogatej rodzinie Cihana oraz obecność jego byłej żony w tym samym domu sprawiają, że każdy dzień jest dla bohaterki nowym wyzwaniem. To produkcja idealna na spokojny odpoczynek po pracy, pełna zwrotów akcji i wyrazistych postaci. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)