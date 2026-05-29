Kazanowa z "Pierwszej miłości" umrze? Wyłowią ciało z Odry - ZDJĘCIA

Koniec sezonu "Pierwsza miłość" odcinek 4236 - piątek, 12.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Sprawa zaginięcia Kazanowej trzyma w napięciu mieszkańców Wadlewa od wielu dni. Cała historia ma swój początek w trakcie zebrania Koła Gospodyń Wiejskich, kiedy to wybuchła potężna awantura pomiędzy Karoliną a Różą. Chwilę po tej kłótni żona Seweryna przepadła bez wieści, a przerażony mąż natychmiast zawiadomił odpowiednie służby. Z pomocą ruszyli również sąsiedzi z Wadlewa, jednak śledztwo długo nie przynosiło żadnych rezultatów.

Atmosfera zagęściła się jeszcze bardziej w momencie, gdy Jadzia natrafiła w stodole na pewien intrygujący ślad. Wówczas cień podejrzeń padł na Waldka, który wylądował za kratkami, choć ostatecznie wykluczono jego udział w zniknięciu kobiety. Niedługo po tym zdarzeniu Seweryn odebrał tajemniczą widokówkę od zaginionej małżonki. Z jednej strony dała ona nadzieję na to, że Karolina żyje, z drugiej – wywołała tylko kolejne wątpliwości.

Przerażająca wiadomość o wyłowieniu ciała z Odry

Akcja 4234 odcinka „Pierwszej miłości” nabierze prawdziwego tempa. Seweryn dowie się z przerażeniem, że we Wrocławiu z nurtów Odry wyciągnięto zwłoki kobiety przypominającej jego żonę. Zrozpaczony mężczyzna wraz ze Śmiałkiem wyruszy do kostnicy na identyfikację, przygotowując się psychicznie na najtrudniejszy scenariusz.

Jeszcze więcej napięcia twórcy zaserwują w 4235 odcinku popularnej telenoweli. Zenek, który nie będzie w stanie dłużej tłamsić w sobie prawdy, postanowi opowiedzieć Sewerynowi o dramatycznej nocy w leśnej gęstwinie. Właśnie wtedy, gdy z jego ust miały paść najważniejsze słowa, do pokoju wparuje Kargulewicz z zupełnie nowymi, niespodziewanymi wieściami.

Kazanowa umrze w finałowym, 4236 odcinku "Pierwszej miłości"?

W kulminacyjnym, 4236 odcinku „Pierwszej miłości”, lekarze przekażą Sewerynowi dramatyczne wieści na temat zdrowia żony. Wypadek komunikacyjny doprowadził do niezwykle groźnego urazu w obrębie mózgu poszkodowanej. Życie Karoliny znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie, a jej stan będzie określany jako bardzo ciężki. Twórcy zakończą sezon w momencie pełnym niewiadomych, a fani produkcji będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, czy Kazanowa wyjdzie cało z opresji i wróci do pełni sił w szpitalnym łóżku.

