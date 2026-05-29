Aktorzy serialu "Ranczo" wracają do Wilkowyj. Znamy szczegóły prac nad nowymi odcinkami

Serial "Ranczo" wznowiony w 2026 roku. Znamy pierwsze szczegóły powrotu hitu TVP1

Telewizyjna publiczność po raz ostatni gościła w fikcyjnej wsi 27 listopada 2016 roku, kiedy to wyemitowano wielki finał dziesiątej serii zatytułowany „Cuda, cuda ogłaszają”. Produkcja nadawana początkowo od 2005 roku urosła do miana jednego z największych hitów na antenie TVP1. Ekranowa opowieść regularnie przyciągała przed ekrany wielomilionową widownię, zyskując na przestrzeni kilkunastu lat niezaprzeczalnie kultowy status w świadomości Polaków.

Obecnie, dekadę później w 2026 roku, wznowienie popularnego projektu wkroczyło w decydującą fazę. Członkowie obsady aktywnie udostępniają w portalach społecznościowych ujęcia ze wczesnych prób czytanych. Zespół aktorski gromadzi się na tym etapie w jednym miejscu, aby dokładnie przeanalizować skrypty nowych epizodów i wspólnie przedyskutować kierunek opowieści. Choć sprzęt na planie zdjęciowym nie został jeszcze uruchomiony, materiały te ewidentnie dowodzą pełnej mobilizacji ekipy realizacyjnej.

Cezary Żak i Artur Barciś na próbach do nowych odcinków "Rancza"

Opublikowane w internecie kadry zza kulis wywołały ogromne poruszenie, ponieważ można na nich dostrzec mnóstwo doskonale kojarzonych artystów. Swój udział ostatecznie potwierdził Cezary Żak, który w nowych odcinkach ponownie zagra podwójną rolę proboszcza oraz wójta Pawła Kozioła. Fotografie ujawniły ponadto obecność Artura Barcisia odtwarzającego postać Arkadiusza Czerepacha, Katarzyny Żak wcielającej się w Solejukową, a także Violetty Arlak jako Haliny Kozioł oraz Jacka Kawalca grającego w serialu Tomasza Witebskiego.

Zebranie dotychczasowej ekipy jednoznacznie wskazuje na chęć utrzymania dawnej atmosfery, która przez wiele lat przyciągała sympatyków przed telewizory. Ostateczny harmonogram emisji odświeżonego formatu pozostaje jednak niewiadomą. Biorąc pod uwagę etap trwania zaledwie początkowych odczytów dialogów, debiut gotowych epizodów w ramówce stacji nastąpi prawdopodobnie za kilka najbliższych miesięcy, jeśli nie w dużo późniejszym terminie.

Nieobecność Kusego i przyszłość postaci granej przez Ilonę Ostrowską

Niestety w nadchodzącej odsłonie formatu zabraknie jednego z głównych filarów tej wieloletniej produkcji. Popularny artysta Paweł Królikowski zmarł w 2020 roku, przez co powrót uwielbianego przez widzów Kusego do telewizyjnego formatu jest po prostu kompletnie wykluczony.

Taka sytuacja stawia pod sporym znakiem zapytania dalsze losy Amerykanki Lucy, w którą niezmiennie wcielała się Ilona Ostrowska. Romantyczna relacja tej dwójki stanowiła absolutny trzon całej opowieści z podlaskiej prowincji. Widzowie popularnego formatu intensywnie spekulują, jakie rozwiązania fabularne zaproponują teraz autorzy scenariusza i czy kobieta znów zawita do Wilkowyj bez swojego życiowego partnera. Członkowie ekipy produkcyjnej na ten moment kategorycznie odmawiają ujawniania jakichkolwiek szczegółów w tej sprawie.