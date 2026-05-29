Uczestniczki "Love is Blind" wyjechały na wakacje. Jeden szczegół zdradza wszystko

Marta i Damian z "Love is Blind: Polska". Zabrakło ich na odcinku specjalnym

Związek tej dwójki od pierwszych odcinków przyciągał przed ekrany rzesze widzów. Zakochani wzięli ślub w finale i przez długi czas wszystko wskazywało na to, że ich małżeństwo ma się doskonale. Dużym zaskoczeniem była ich nieobecność w studiu podczas nagrywania odcinka specjalnego. Twórcy wyemitowali wtedy jedynie wcześniej zrealizowany materiał z udziałem pary. Wynikało z niego, że małżonkowie wciąż tworzą zgrany duet i dzielą mieszkanie. Zdjęcia do programu powstawały jednak rok temu, dlatego internauci próbują odkryć prawdę.

Uczestniczki "Love is Blind: Polska" na wakacjach. Marta i Malika wyjechały do Egiptu

Obecnie żona Damiana wypoczywa w słonecznym Egipcie bez swojego partnera. W podróży towarzyszy jej za to inna bohaterka randkowego show, z którą bardzo szybko złapała świetny kontakt. Kobiety ochoczo chwalą się w internecie słonecznymi kadrami ze wspólnego urlopu. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym obie wczasowiczki relaksują się nad basenem. Największe emocje wzbudził jednak dołączony do materiału opis, z którego wynika, że program dał im coś więcej niż miłość.

„Prawdziwą historią miłosną od samego początku była przyjaźń” — oświadczyły wprost na Instagramie.

Związek Marty i Damiana z "Love is Blind". Czy para wciąż jest razem?

Wyjazd bez męża oraz zaskakujące słowa uczestniczek błyskawicznie wywołały lawinę plotek. Wielu widzów uważa, że telewizyjne małżeństwo ostatecznie dobiegło końca. Dotychczas nikt nie potwierdził oficjalnie faktu rozstania. Unikanie odpowiedzi na pytania o obecny status związku jedynie podgrzewa atmosferę wokół bohaterów „Love is Blind”.