"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 940

Ostatnie dni przyniosły wiele zamieszania w serialu "Dziedzictwo", a minione wydarzenia mocno skomplikowały losy bohaterów. Sinan dość niechętnie wziął udział w intrydze uknutej przez Lerzan, przez co ostatecznie wylądował zamknięty w jednym pomieszczeniu z zazdrosną Aynur. W międzyczasie Derya podjęła radykalne kroki w celu wyeliminowania Ayse i zaczęła sprytnie manipulować faktami, które odkryła policjantka. Dość smutny finał spotkał starania Poyraza, który po zapewnieniach Nany o ich czystej przyjaźni uniósł się gniewem i zaniechał planowanego wyznania miłosnego. Poważne problemy dotknęły także Cansel, ponieważ szantaż ze strony Trucizny zmusił ją do działania w obawie przed ujawnieniem skrywanych tajemnic jej bliskim. Teraz nadszedł moment na rozliczenie wszystkich podjętych ostatnio decyzji.

"Dziedzictwo" odc. 940 - streszczenie

Aynur i Sinan zostają uwięzieni w sypialni, co wywołuje u obojga narastające poczucie dyskomfortu. Sinan zaczyna podejrzewać, że zachowanie kobiety może być podyktowane jej skrywaną zazdrością o jego osobę. W tym samym czasie Cansel zmaga się z ogromną presją ze strony Trucizny, który domaga się od niej wskazania miejsca pobytu Nany i Yusufa. Zdesperowana bohaterka próbuje znaleźć wyjście z trudnej sytuacji i zaczyna opracowywać plan działania. Tymczasem Poyraz wyznaje Mertowi, co naprawdę czuje do Nany, a ich rozmowę podsłuchuje Sibel, która niezwłocznie przekazuje te wieści Cennet. Matka mężczyzny zapowiada, że nigdy nie dopuści do tego związku, choć młodzi starają się zaprzeczać wszelkim doniesieniom o ich relacji. Na domiar złego Ferit rozmawia z Volkanem o obawach Ayse, co popycha Deryę do uszkodzenia hamulców w aucie kobiety, skutkiem czego dochodzi do groźnego wypadku.

"Dziedzictwo" odc. 940 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Ta turecka produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane skomplikowanymi relacjami rodzinnymi i nagłymi zwrotami akcji. Odcinki emitowane są regularnie w popołudniowym paśmie na głównej antenie publicznego nadawcy. Warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu, aby na bieżąco obserwować, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po dramatycznym zdarzeniu z udziałem Ayse. Najnowszy epizod zostanie pokazany w telewizji TVP1 w dniu 6 czerwca 2026 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to wieloodcinkowa opowieść, która w kolejnych sezonach ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i wątki miłosne po tragicznych wydarzeniach w życiu Yamana. Obecnie fabuła skupia się na relacji Nany i Poyraza, którzy próbują odnaleźć stabilizację w świecie pełnym intryg i niebezpiecznych tajemnic z przeszłości. Losy małego Yusufa wciąż pozostają w centrum zainteresowania, stanowiąc spoiwo dla działań dorosłych bohaterów. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością ze względu na wyraziste kreacje aktorskie oraz dynamicznie rozwijające się wątki sensacyjne. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)