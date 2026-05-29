"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 940

Ostatnie dni przyniosły wiele zamieszania w serialu "Dziedzictwo", a minione wydarzenia mocno skomplikowały losy bohaterów. Sinan dość niechętnie wziął udział w intrydze uknutej przez Lerzan, przez co ostatecznie wylądował zamknięty w jednym pomieszczeniu z zazdrosną Aynur. W międzyczasie Derya podjęła radykalne kroki w celu wyeliminowania Ayse i zaczęła sprytnie manipulować faktami, które odkryła policjantka. Dość smutny finał spotkał starania Poyraza, który po zapewnieniach Nany o ich czystej przyjaźni uniósł się gniewem i zaniechał planowanego wyznania miłosnego. Poważne problemy dotknęły także Cansel, ponieważ szantaż ze strony Trucizny zmusił ją do działania w obawie przed ujawnieniem skrywanych tajemnic jej bliskim. Teraz nadszedł moment na rozliczenie wszystkich podjętych ostatnio decyzji.
"Dziedzictwo" odc. 940 - streszczenie
Aynur i Sinan zostają uwięzieni w sypialni, co wywołuje u obojga narastające poczucie dyskomfortu. Sinan zaczyna podejrzewać, że zachowanie kobiety może być podyktowane jej skrywaną zazdrością o jego osobę. W tym samym czasie Cansel zmaga się z ogromną presją ze strony Trucizny, który domaga się od niej wskazania miejsca pobytu Nany i Yusufa. Zdesperowana bohaterka próbuje znaleźć wyjście z trudnej sytuacji i zaczyna opracowywać plan działania. Tymczasem Poyraz wyznaje Mertowi, co naprawdę czuje do Nany, a ich rozmowę podsłuchuje Sibel, która niezwłocznie przekazuje te wieści Cennet. Matka mężczyzny zapowiada, że nigdy nie dopuści do tego związku, choć młodzi starają się zaprzeczać wszelkim doniesieniom o ich relacji. Na domiar złego Ferit rozmawia z Volkanem o obawach Ayse, co popycha Deryę do uszkodzenia hamulców w aucie kobiety, skutkiem czego dochodzi do groźnego wypadku.
"Dziedzictwo" odc. 940 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Ta turecka produkcja od dłuższego czasu przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane skomplikowanymi relacjami rodzinnymi i nagłymi zwrotami akcji. Odcinki emitowane są regularnie w popołudniowym paśmie na głównej antenie publicznego nadawcy. Warto zarezerwować sobie czas w kalendarzu, aby na bieżąco obserwować, jak potoczą się dalsze losy bohaterów po dramatycznym zdarzeniu z udziałem Ayse. Najnowszy epizod zostanie pokazany w telewizji TVP1 w dniu 6 czerwca 2026 o godzinie 16:00.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to wieloodcinkowa opowieść, która w kolejnych sezonach ewoluowała, wprowadzając nowe postacie i wątki miłosne po tragicznych wydarzeniach w życiu Yamana. Obecnie fabuła skupia się na relacji Nany i Poyraza, którzy próbują odnaleźć stabilizację w świecie pełnym intryg i niebezpiecznych tajemnic z przeszłości. Losy małego Yusufa wciąż pozostają w centrum zainteresowania, stanowiąc spoiwo dla działań dorosłych bohaterów. Produkcja ta cieszy się dużą popularnością ze względu na wyraziste kreacje aktorskie oraz dynamicznie rozwijające się wątki sensacyjne. W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)