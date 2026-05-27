"Panna młoda": streszczenie odcinka 114

Ostatnie wydarzenia w serialu "Panna młoda" przyniosły mnóstwo ciekawych rozstrzygnięć, które znacząco wpłynęły na życie mieszkańców rezydencji. Cihan zdecydował się otwarcie skrytykować postępowanie swojej matki, co tylko zaogniło rodzinny konflikt, a bliscy Fadime zgodnie z podjętą decyzją pozostali w posiadłości. W tym samym czasie Melih zaczął coraz wyraźniej okazywać swoje zainteresowanie Sinem, wprowadzając do opowieści nieco inny ton. Rozwścieczona postawą syna Mukadder podjęła radykalne kroki i postanowiła przekazać całą posiadłość Beyzie. Z kolei Hancer nie zamierzała bezczynnie przyglądać się sytuacji i opracowała własny sposób, aby wpłynąć na Cihana. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Panna młoda" odc. 114 - streszczenie

W najnowszej odsłonie produkcji Fadime postanawia interweniować w relację Meliha i Sinem, zwracając mu uwagę na zbytnią poufałość wobec kobiety. Równolegle Gülsüm i Beyza podejmują ryzykowne działanie i potajemnie dolewają rzekomo cudowny preparat do maści, której używa Cihan. Liczą na to, że środek zadziała błyskawicznie, jednak skutki ich ingerencji okazują się odwrotne do zamierzonych. Niedługo potem Cihan zaczyna zmagać się z bardzo wysoką gorączką, co wywołuje spore zamieszanie w rezydencji. Gdy sytuacja staje się poważna, Mukadder bez dłuższego zastanowienia wskazuje winną całego zajścia. Kobieta jest przekonana, że za nagłe pogorszenie stanu zdrowia jej syna odpowiada Hancer.

"Panna młoda" odc. 114 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy tej produkcji z niecierpliwością czekają na kolejne zwroty akcji w życiu mieszkańców bogatej rezydencji. Stacja dba o to, by nowe przygody pojawiały się regularnie na ekranach telewizorów, zapewniając stałą porę emisji. Warto zarezerwować sobie wolną chwilę po południu, aby dokładnie poznać skutki intrygi uknutej przez Beyzę. Odcinek zostanie wyemitowany 4 czerwca 2026 roku. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale TVP2 o godzinie 17:20.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

Ten turecki serial przyciąga przed ekrany osoby, które lubią opowieści o wielkich pieniądzach i jeszcze większych uczuciach. Głównym wątkiem jest los Hancer, która wchodzi do świata zamożnej rodziny Develioglu, by zdobyć fundusze na ratowanie chorego brata. Choć jej wspólna droga z Cihanem zaczęła się od chłodnego układu, szybko okazało się, że między tym dwojgiem zaczęło rodzić się prawdziwe uczucie. W tle obserwujemy liczne intrygi byłej żony oraz surową postawę matki rodu, co sprawia, że życie w posiadłości jest pełne napięć. Obsada tego serialu to m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)