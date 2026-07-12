"Akacjowa 38", odc. 927 - streszczenie. Co wydarzy się 5 sierpnia 2026?

AR
2026-07-12 9:22

"Akacjowa 38" to popularny hiszpański serial emitowany na TVP1, przedstawiający życie mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie – pełne emocji, sekretów i nieoczekiwanych wydarzeń. Jak potoczą się losy bohaterów w 927. odcinku, który zostanie pokazany w środę, 5 sierpnia 2026 roku?

Akacjowa 38
Autor: YouTube.com/RTVE Series (screen)/ Materiały prasowe

"Akacjowa 38", odcinek 927 - streszczenie szczegółowe

El Peńa przyznaje, że dobił patelnią Hindusa i Flora wychodzi na wolność. Blanca opowiada wstrząśniętej Leonor prawdę o pochodzeniu i życiu Ursuli. Jednak nic nie usprawiedliwia tego, że zamieniła się w potwora. Zatem trzeba z nią skończyć. Zaś pułkownik Valverde wyznaje Silvii, że ślepnie. Ona jednak zostanie przy nim i oczekuje od niego tylko miłości. Arturo przeprasza Agustinę za wszystko i prosi, by wróciła do pracy. Szczęśliwa Agustina zostaje.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

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Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

Akacjowa 38: streszczenie odcinka 908
Galeria zdjęć 8

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
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