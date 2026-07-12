Panna młoda, odcinek 155: Beyza uknuje intrygę i wykorzysta dziecko przeciwko Hancer - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-12 17:52

W 155. odcinku tureckiej telenoweli "Panna młoda" emocje sięgną zenitu. Chociaż przez chwilę wydawać by się mogło, że Beyza wpadnie w pułapkę i wyjdzie na jaw jej sekret o tym, że to dziecko Yoncy, intrygantka po raz kolejny wyjdzie z sytuacji obronną ręką. Obmyśli plan, jak zatrzymać syna przy sobie, a także wplącze malca w brutalną grę przeciwko Hancer. Co jeszcze nas czeka?

Beyza patrzy z ukosa na uśmiechniętą Hancer. O ich konfrontacji w serialu Panna młoda przeczytasz na Eska.
Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube/ Materiały prasowe Panna młoda odc. 155. Hancer, Beyza

"Panna młoda" – co wydarzy się w 155. odcinku? (poniedziałek, 27.07.2026 r.)

Cihan dowie się od matki, że Beyza kłamie w sprawie dziecka. Mukadder oświadczy, że chłopiec, którego rzekomo urodziła, nie jest jego synem, a sama Beyza wcale nie była w ciąży. Słowa te jednak wydadzą się Cihanowi tak nierealne, że ostatecznie w nie nie uwierzy.

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Jak Beyza wywinie się od oskarżeń matki Cihana?

Mężczyzna od razu uda się do mieszkania Nusreta, gdzie Beyza zamieszkała po fałszywym porodzie z chłopcem o imieniu "Cihan Gurur Develioglu". Kobieta nie dopuści męża do dziecka, a dzięki pomocy ojca odrzuci wszystkie zarzuty Mukadder, twierdząc, że to dziecko to nie syn Yoncy. Swojemu mężowi wytłumaczy to kolejnym kłamstwem – uzna, że jego matka straciła zmysły.

Panna młoda, odcinek 155: Beyza wykorzysta dziecko do chorej gry! Odda syna Cihana w ręce Hancer - ZDJĘCIA
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Beyza odwiedza Hancer. Oskarży ją o brak kontaktu Cihana z synem

To nie wszystko! Jeszcze tego samego dnia w 155. odcinku Beyza z małym Cihanem uda się do Hancer. W nocy pojawi się w domu Cemila i Deryi. Grając ofiarę, wyzna byłej żonie Cihana, że przez nią mąż unika kontaktu z dzieckiem i nie chce stworzyć z nią normalnej rodziny.

Następnie poprosi Hancer o potrzymanie chłopca na rękach. Ten celowy ruch ma wzbudzić w ciężarnej Hancer litość. Była żona Cihana, nosząca pod sercem jego dziecko, będzie gotowa poświęcić ich miłość, by uchronić malca przed cierpieniem.

Ile odcinków ma serial "Panna młoda"? Kiedy finał w TVP?

Turecka produkcja cieszy się ogromną popularnością, doczekała się trzech sezonów (463 odcinki). W Polsce wyemitowane zostaną na razie dwa sezony, czyli 320 odcinków. Oryginalne odcinki są jednak dłuższe, dlatego numeracja w TVP2 się różni.

Odcinek 155 w Polsce to odpowiednik oryginalnego 114. Oznacza to, że serial zakończy się najwcześniej w przyszłym roku, a być może jeszcze później.

Obsada "Panny młodej" – kogo zobaczymy na ekranie?

Główne role w serialu grają Talya Çelebi (Hancer) i Cenay Turksever (Cihan). Obok nich w obsadzie znaleźli się m.in.:

  • Can Tarakçı (Cemil)
  • Betigul Ceylan (Mukadder Develioglu)
  • Gunnur Adıgüzel (Gulsum)
  • Elif Çapkin (Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (Derya)
  • Sidal Damar (Sinem)
  • Gunes Ebrar Ozgul (Mine)
  • Türker Kantar (Emir)
  • Çisel Kuskan (Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (Yasemin)
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