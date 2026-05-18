"Panna młoda": streszczenie odcinka 105

W serialu "Panna młoda" sytuacja stała się niezwykle napięta, a ostatnie wydarzenia postawiły bohaterów w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Ranny Cihan stoczył wyczerpującą walkę o przetrwanie, choć lekarze przekazali jego najbliższym same pesymistyczne rokowania. Prawda wyszła na jaw również w kwestii Beyzy, gdy Gülsüm zorientowała się, że kobieta jedynie udawała ciążę przy pomocy ukrytego pod ubraniem sztucznego brzucha. Sinem wykazała się dużą determinacją i ustaliła tożsamość osoby, która bezpośrednio skłoniła Hancer do skorzystania z broni. Tymczasem Mukadder, targana ogromnym bólem, nakazała Nusretowi odebranie życia Hancer w przypadku, gdyby ranny mężczyzna nie zdołał przeżyć. Przekonajmy się zatem, co przyniesie kolejny etap tej pełnej zawirowań opowieści.

"Panna młoda" odc. 105 - streszczenie

Gülsüm odkrywa pilnie strzeżoną tajemnicę dotyczącą ciąży Beyzy i bez wahania zaczyna szantażować kobietę. W tym samym czasie Hancer nie odstępuje Cihana na krok, cierpliwie czekając przy jego łóżku, aż ten w końcu odzyska przytomność. Sinem decyduje się na szczerość wobec Beyzy i zapowiada, że zamierza wyjawić Cihanowi całą prawdę. Równocześnie Mukadder oraz Nusret prowadzą potajemne rozmowy, knując plan skierowany bezpośrednio przeciwko Hancer. Wszystko kończy się dramatycznym obrotem spraw, gdy młoda dziewczyna zostaje nagle uprowadzona przez nieznanych sprawców.

"Panna młoda" odc. 105 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób planuje już popołudniowy czas tak, aby móc bez przeszkód zobaczyć kolejne wydarzenia z życia rodziny Develioglu. Telewizja Polska regularnie udostępnia nowe przygody bohaterów na swojej antenie, dbając o stałą porę emisji w ramówce. Jeśli chcecie sprawdzić, jak potoczą się losy porwanej Hancer, warto przygotować się na seans przed odbiornikiem. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany już w najbliższy poniedziałek. Serial "Panna młoda" odc. 105 będzie można obejrzeć 25 maja 2026 o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecka produkcja, która szybko zyskała sympatię widzów dzięki historii Hancer i Cihana. Opowieść skupia się na losach młodej kobiety, która decyduje się na małżeństwo z rozsądku, aby móc sfinansować leczenie swojego brata. Choć ich wspólne życie zaczęło się od twardego układu, z czasem między małżonkami zrodziło się szczere uczucie, któremu zagrażają liczne intrygi. Produkcja ta łączy w sobie motywy wielkiego poświęcenia i walki o własne miejsce w nowej, nieprzyjaznej rodzinie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)