W nowych odcinkach tureckiego serialu "Panna młoda" Nusret zleci zabicie Cihana, gdy ten będzie się wściekał, że Hancer się od niego oddala. Tymczasem Mukadder znajdzie sposób, jak pozbyć się dziewczyny z rezydencji, a Beyzie kompletnie odbije. Cemil zacznie się zaś coraz dziwniej - i bardziej podejrzanie - zachowywać. Szczegóły dotyczące odcinków 75, 76, 77 i 78 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny

"Panna młoda" 75 odcinek - streszczenie szczegółowa (poniedziałek 20 kwietnia)

Melih żąda od Mukadder przeprosin za złe traktowanie Sinem, jego matki i siostry oraz Gülsüm. Cihan jest zły, że Hancer trzyma go na dystans. Cemil postanawia wrócić do swego domu. Nusret zleca zabicie Cihana.

"Panna młoda" 76 odcinek - streszczenie szczegółowa (wtorek 21 kwietnia)

Nusret grozi Cihanowi śmiercią. Mukadder chcę usunąć Hancer z rezydencji. Derya nie wie, gdzie Cemil spędza czas. Cihan zaprasza Hancer na romantyczne śniadanie na plaży. Beyza wpada na szalony pomysł.

"Panna młoda" 77 odcinek - streszczenie szczegółowa (środa 22 kwietnia)

Mukadder hamuje gniew Nusreta. Cihan zabiera Hancer do firmy. Deryę niepokoją kłamstwa Cemila. Cihan stawia czoło zamachowcowi.

"Panna młoda" 78 odcinek - streszczenie szczegółowa (czwartek 23 kwietnia)

Nusret zbywa oskarżenia Dżihana. Mukadder zabrania Mine jechać na biwak. Cemil ma jakieś tajemnice. Cihan chce odciąć Nusreta od firmy.

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

