"Panna młoda" odcinki 75, 76, 77, 78: streszczenie. Cihan prawie zginie, a Mukadder znajdzie sposób, jak pozbyć się Hancer

NN
2026-04-09 16:12

"Panna młoda" (tur. "Gelin") wraca z nowymi dramatami. Co wydarzy się w odcinkach 75, 76, 77 i 78, które ukażą się w dniach 20-23 kwietnia? Co tym razem spotka Hancer i Cihana? Jaką kolejną intrygę obmyśli Beyza? Prezentujemy szczegółowe streszczenia nowych odcinków.

i

Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

W nowych odcinkach tureckiego serialu "Panna młoda" Nusret zleci zabicie Cihana, gdy ten będzie się wściekał, że Hancer się od niego oddala. Tymczasem Mukadder znajdzie sposób, jak pozbyć się dziewczyny z rezydencji, a Beyzie kompletnie odbije. Cemil zacznie się zaś coraz dziwniej - i bardziej podejrzanie - zachowywać. Szczegóły dotyczące odcinków 75, 76, 77 i 78 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

Sonda
"Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...?

"Panna młoda" 75 odcinek - streszczenie szczegółowa (poniedziałek 20 kwietnia)

Melih żąda od Mukadder przeprosin za złe traktowanie Sinem, jego matki i siostry oraz Gülsüm. Cihan jest zły, że Hancer trzyma go na dystans. Cemil postanawia wrócić do swego domu. Nusret zleca zabicie Cihana.

"Panna młoda" 76 odcinek - streszczenie szczegółowa (wtorek 21 kwietnia)

Nusret grozi Cihanowi śmiercią. Mukadder chcę usunąć Hancer z rezydencji. Derya nie wie, gdzie Cemil spędza czas. Cihan zaprasza Hancer na romantyczne śniadanie na plaży. Beyza wpada na szalony pomysł.

"Panna młoda" 77 odcinek - streszczenie szczegółowa (środa 22 kwietnia)

Mukadder hamuje gniew Nusreta. Cihan zabiera Hancer do firmy. Deryę niepokoją kłamstwa Cemila. Cihan stawia czoło zamachowcowi.

"Panna młoda" 78 odcinek - streszczenie szczegółowa (czwartek 23 kwietnia)

Nusret zbywa oskarżenia Dżihana. Mukadder zabrania Mine jechać na biwak. Cemil ma jakieś tajemnice. Cihan chce odciąć Nusreta od firmy.

"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Talya Çelebi, Hancer z Panny Młodej
Galeria zdjęć 21
Streszczenie
Streszczenia seriali
tureckie seriale
Panna młoda turecki serial