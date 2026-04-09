Spis treści
- "Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?
W nowych odcinkach tureckiego serialu "Panna młoda" Nusret zleci zabicie Cihana, gdy ten będzie się wściekał, że Hancer się od niego oddala. Tymczasem Mukadder znajdzie sposób, jak pozbyć się dziewczyny z rezydencji, a Beyzie kompletnie odbije. Cemil zacznie się zaś coraz dziwniej - i bardziej podejrzanie - zachowywać. Szczegóły dotyczące odcinków 75, 76, 77 i 78 znajdziecie w poniższych streszczeniach.
"Panna młoda" 75 odcinek - streszczenie szczegółowa (poniedziałek 20 kwietnia)
Melih żąda od Mukadder przeprosin za złe traktowanie Sinem, jego matki i siostry oraz Gülsüm. Cihan jest zły, że Hancer trzyma go na dystans. Cemil postanawia wrócić do swego domu. Nusret zleca zabicie Cihana.
"Panna młoda" 76 odcinek - streszczenie szczegółowa (wtorek 21 kwietnia)
Nusret grozi Cihanowi śmiercią. Mukadder chcę usunąć Hancer z rezydencji. Derya nie wie, gdzie Cemil spędza czas. Cihan zaprasza Hancer na romantyczne śniadanie na plaży. Beyza wpada na szalony pomysł.
"Panna młoda" 77 odcinek - streszczenie szczegółowa (środa 22 kwietnia)
Mukadder hamuje gniew Nusreta. Cihan zabiera Hancer do firmy. Deryę niepokoją kłamstwa Cemila. Cihan stawia czoło zamachowcowi.
"Panna młoda" 78 odcinek - streszczenie szczegółowa (czwartek 23 kwietnia)
Nusret zbywa oskarżenia Dżihana. Mukadder zabrania Mine jechać na biwak. Cemil ma jakieś tajemnice. Cihan chce odciąć Nusreta od firmy.
"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?
W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.