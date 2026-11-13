W poprzednim odcinku Cihan był gotów oddać Beyzie wszystko, byle tylko odzyskać syna. Doszło też do niespodziewanego spotkania Deryi i Cemila, podczas którego mężczyzna prosił żonę o powrót do domu. Metin w końcu wziął sobie do serca słowa Sili i zaczął zmieniać swoje nastawienie. Z kolei Cihan w ostatniej chwili powstrzymał Hancer przed oddaniem Beyzie ich starego domu. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 255 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku policja wypyta Beren o to, skąd ma kolczyki. Fadime wyzna Mukadder, że Sinem jest zakochana i planuje ucieczkę z domu. Kobieta szybko pożałuje tych słów i zacznie mieć wyrzuty sumienia, że nie zachowała tajemnicy. Cihan ucieszy się, że Hancer w końcu będzie wolna, a Cemil spróbuje załagodzić domowe konflikty i ostatecznie przekona Deryę do powrotu.

„Panna młoda” odcinek 255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 255. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:15 na antenie TVP2 w sobotę, 21 listopada 2026 roku.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie z przeciwnościami losu. Aby ratować chorego brata i zapewnić mu leczenie, dziewczyna zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Choć ich relacja zaczyna się od układu, z czasem między młodymi ludźmi wybucha prawdziwe i głębokie uczucie. Bohaterowie muszą wspólnie stawiać czoła intrygom matki Cihana oraz obecności jego byłej żony pod jednym dachem. Historia ta pokazuje, jak determinacja i miłość potrafią odmienić życie nawet w najbardziej skomplikowanych okolicznościach. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)