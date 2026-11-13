„Panna młoda”: streszczenie odcinka 255

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-11-13 9:08

W 255. odcinku serialu „Panna młoda” policja przesłucha Beren i zapyta o pochodzenie kolczyków, które dziewczyna ma przy sobie. Fadime zdradzi Mukadder, że zakochana Sinem planuje ucieczkę z domu, przez co poczuje później wyrzuty sumienia. Cihan ucieszy się, ponieważ Hancer wkrótce odzyska wolność. Tymczasem Cemil spróbuje załagodzić domowe kłótnie i ostatecznie przekona Deryę do powrotu.

W poprzednim odcinku Cihan był gotów oddać Beyzie wszystko, byle tylko odzyskać syna. Doszło też do niespodziewanego spotkania Deryi i Cemila, podczas którego mężczyzna prosił żonę o powrót do domu. Metin w końcu wziął sobie do serca słowa Sili i zaczął zmieniać swoje nastawienie. Z kolei Cihan w ostatniej chwili powstrzymał Hancer przed oddaniem Beyzie ich starego domu. Czego teraz się spodziewać?

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„Panna młoda” odcinek 255 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku policja wypyta Beren o to, skąd ma kolczyki. Fadime wyzna Mukadder, że Sinem jest zakochana i planuje ucieczkę z domu. Kobieta szybko pożałuje tych słów i zacznie mieć wyrzuty sumienia, że nie zachowała tajemnicy. Cihan ucieszy się, że Hancer w końcu będzie wolna, a Cemil spróbuje załagodzić domowe konflikty i ostatecznie przekona Deryę do powrotu.

„Panna młoda” odcinek 255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 255. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:15 na antenie TVP2 w sobotę, 21 listopada 2026 roku.

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„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie z przeciwnościami losu. Aby ratować chorego brata i zapewnić mu leczenie, dziewczyna zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Choć ich relacja zaczyna się od układu, z czasem między młodymi ludźmi wybucha prawdziwe i głębokie uczucie. Bohaterowie muszą wspólnie stawiać czoła intrygom matki Cihana oraz obecności jego byłej żony pod jednym dachem. Historia ta pokazuje, jak determinacja i miłość potrafią odmienić życie nawet w najbardziej skomplikowanych okolicznościach. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Türkseve (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker, Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
„Panna młoda”: streszczenie odcinka 255
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Panna młoda turecki serial
panna młoda

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