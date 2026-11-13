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W poprzednim odcinku Cihan był gotów oddać Beyzie wszystko, byle tylko odzyskać syna. Doszło też do niespodziewanego spotkania Deryi i Cemila, podczas którego mężczyzna prosił żonę o powrót do domu. Metin w końcu wziął sobie do serca słowa Sili i zaczął zmieniać swoje nastawienie. Z kolei Cihan w ostatniej chwili powstrzymał Hancer przed oddaniem Beyzie ich starego domu. Czego teraz się spodziewać?
„Panna młoda” odcinek 255 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku policja wypyta Beren o to, skąd ma kolczyki. Fadime wyzna Mukadder, że Sinem jest zakochana i planuje ucieczkę z domu. Kobieta szybko pożałuje tych słów i zacznie mieć wyrzuty sumienia, że nie zachowała tajemnicy. Cihan ucieszy się, że Hancer w końcu będzie wolna, a Cemil spróbuje załagodzić domowe konflikty i ostatecznie przekona Deryę do powrotu.
„Panna młoda” odcinek 255 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 255. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się o godzinie 17:15 na antenie TVP2 w sobotę, 21 listopada 2026 roku.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o losach osieroconej Hancer, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie z przeciwnościami losu. Aby ratować chorego brata i zapewnić mu leczenie, dziewczyna zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem. Choć ich relacja zaczyna się od układu, z czasem między młodymi ludźmi wybucha prawdziwe i głębokie uczucie. Bohaterowie muszą wspólnie stawiać czoła intrygom matki Cihana oraz obecności jego byłej żony pod jednym dachem. Historia ta pokazuje, jak determinacja i miłość potrafią odmienić życie nawet w najbardziej skomplikowanych okolicznościach. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)