„Dziedzictwo” odc. 1071 - streszczenie

Aynur po brutalnej napaści w celi trafi pod troskliwą opiekę Sinana w szpitalu. W tym samym czasie policja wpadnie na trop podejrzanych operacji finansowych i odkryje, że Turgut przelewał pieniądze na konto zamordowanej Ezgi. Poyraz ustali adres magazynu, w którym przetrzymywana jest Nana, ale wcześniej zadba o bezpieczeństwo Pelin i ukryje ją u Adalet. Podczas ryzykownej próby uwolnienia ukochanej sam jednak wpadnie w ręce Atakana. Porywacz spróbuje siłą wyciągnąć od niego informacje o tym, gdzie ukrywa się jego siostra.

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„Dziedzictwo” odc. 1072 - streszczenie

Nana zostanie zmuszona do patrzenia na niewyobrażalne cierpienie Poyraza, który będzie poddawany brutalnym torturom. Zdesperowana kobieta zacznie błagać Atakana, aby ten okazał litość jej ukochanemu i zaprzestał zadawania mu bólu. Tymczasem Aynur nabierze pewności, że Sinan wyznał jej miłość i podzieli się tą radosną nowiną z Czarną. Ibrahim zdobędzie nagrania z monitoringu, na których widać Turguta podjeżdżającego pod dom Ezgi. Dzięki tym dowodom Sinan i Baran zaczną planować kolejne działania, aby jak najszybciej schwytać sprawcę.

„Dziedzictwo” odc. 1073 - streszczenie

Poyraz i Nana uciekną Atakanowi, ale ich samochód szybko odmówi posłuszeństwa. Będą musieli kontynuować ucieczkę pieszo, a wyczerpana Nana z wdzięcznością przyjmie pomoc partnera. W międzyczasie Pelin ucieknie z domu Adalet, chcąc na własną rękę zawrzeć układ z Atakanem w celu uwolnienia ukochanego. Sinan nie opuści Aynur w szpitalu i zacznie opowiadać jej o planach na ich wspólną przyszłość. Równocześnie Czarna i Ibrahim ruszą w pościg za Turgutem, który jest prawdziwym zabójcą Ezgi.

„Dziedzictwo” odc. 1074 - streszczenie

Atakan spróbuje zastraszyć Pelin i zmusić ją do oddania całego majątku. Na miejscu w ostatniej chwili pojawi się Poyraz, ale podczas szamotaniny Pelin zostanie ranna i trafi do szpitala. To właśnie tam Poyraz ostatecznie wyzna Nanie miłość, co stanie się przełomowym momentem w ich relacji. Spokój przerwie Turgut Evrensoy, który postrzeli Sinana i ucieknie. Dodatkowo Naciye spróbuje zabić bezbronną Aynur, a Poyraz zdecyduje się czuwać przy rannej Pelin przez całą noc.

„Dziedzictwo” odc. 1075 - streszczenie

Sinan przejdzie udaną operację i pod opieką Aynur wróci do domu. Prokurator Baran nie przejmie się intrygami mściwej Isil i dopilnuje, by oskarżona trafiła pod dozór domowy. Nana i Poyraz w końcu otwarcie wyznają sobie uczucia, a mężczyzna ponownie poprosi ukochaną o rękę w oficjalnych oświadczynach. Ich szczęście zakłóci jednak Cansel. Kobieta wyjawi Cennet, że jej dotychczasowe małżeństwo w rzeczywistości jest nieważne.

„Dziedzictwo” odcinki 1071-1075: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień