„Panna młoda” odc. 227 - streszczenie

Füsun spotka się z Beyzą, a Sila ukradkiem zrobi im zdjęcia i podrzuci je Cihanowi. Derya pomoże przygotować potrawy na otwarcie salonu, ale tak naprawdę będzie realizowała własny plan. Cihan postanowi zakopać topór wojenny i pogodzi się z Enginem.

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„Panna młoda” odc. 228 - streszczenie

Beyza będzie namawiać Cihana, by odnowili małżeńską przysięgę i spróbowali jeszcze raz ułożyć sobie życie. W tym samym czasie umrze pan Ihsan. Beyza wróci do rezydencji, gdzie aż huczy od plotek, a Cihan spotka się z Füsun.

„Panna młoda” odc. 229 - streszczenie

Beyza przygotuje uroczystość odnowienia małżeńskiej przysięgi i będzie liczyć, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Tymczasem Cihan i Hancer, wracając z pogrzebu pana Ihsana, utkną w lesie po awarii samochodu. Yonca wręczy Cemilowi paczkę ze smakołykami, a między Beyzą i Sinem wybuchnie konflikt, który może pokrzyżować plany związane z ceremonią.

„Panna młoda” odc. 230 - streszczenie

Hancer i Cihan spędzą noc w chacie ukrytej w głębi lasu. Derya sama wpadnie w zastawioną przez siebie pułapkę i poniesie konsekwencje własnego podstępu. W domu będzie narastać napięcie między Sinem a Melihem, a Sinem postanowi się wyprowadzić. Beyza niespodziewanie zaprosi Hancer na uroczystość odnowienia małżeńskiej przysięgi z Cihanem.

„Panna młoda” odc. 231 - streszczenie

Hancer zacznie podejrzewać, że Melih zamierza ją zostawić. Tymczasem ruszą gorączkowe przygotowania do ceremonii odnowienia małżeńskiej przysięgi Cihana i Beyzy. Mine niespodziewanie znajdzie naszyjnik należący do panny młodej, lecz przerażona Gülsüm wyrzuci go do śmieci. Derya, chcąc dopiec Yoncy, przetnie przewody elektryczne.

„Panna młoda” odc. 232 - streszczenie

Hancer przypadkiem podsłucha rozmowę Meliha z Sinem i dowie się, że nie chcą zostawić jej samej. Komisarz wezwie Engina na rozmowę, a zbieracz makulatury odda naszyjnik. Cihan nie będzie myślał o odnowieniu małżeńskiej przysięgi. Wygarnie Beyzie, że usunęła pierwszą ciążę i odebrała im szansę na córkę.

„Panna młoda” odcinki 227-232: kiedy emisja w TVP2? Daty i godziny na cały tydzień