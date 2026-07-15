"Panna młoda" - w nowych odcinkach będzie masa awantur, straszliwy los Yoncy i próba samobójcza Mukkader. Zarówno Hancer, jak i Derya wdadzą się w bójki z Beyzą, Mukkader powie dość i będzie chciała wyskoczyć z balkonu, ale zmieni zdanie, Yonca zaś w straszliwych bólach urodzi dziecko, a Nurset omal nie zakopie jej żywcem w ogródku. Szczegóły dotyczące odcinków 149, 150, 151, 152, 153, 154 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

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"Panna młoda" 149 odcinek - streszczenie szczegółowa (poniedziałek 20 lipca)

Hancer sprząta w rezydencji, wdaje się w kłótnię z Beyzą. Ertugrul udziela Cihanowi gorzkiej lekcji. Hancer rozprawia się z nagabującym ją brygadzistą. Melih prosi o rękę Sinem, jej ojciec stawia warunek.

"Panna młoda" 150 odcinek - streszczenie szczegółowa (wtorek 21 lipca)

Emir jest załamany, bo Derya nie ma pieniędzy na wycieczkę szkolną. Hancer dostaje bardzo korzystną pracę. Yonca szuka ratunku. Melih i Sinem planują przyszłość.

"Panna młoda" 151 odcinek - streszczenie szczegółowa (środa 22 lipca)

Hancer dostaje pracę od tajemniczego zleceniodawcy. W rezydencji wybucha awantura - Derya daje szkołę Beyzie. Yonca zaraz urodzi i prosi Deryę o pomoc. Derya ze zdumieniem odkrywa, że Yonca zna Nusreta i Mukadder.

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"Panna młoda" 152 odcinek - streszczenie szczegółowa (czwartek 23 lipca)

Z powodu złego ułożenia płodu Yonca może nie przeżyć porodu. Fadime i Aysu dziwią się, że Beyza nie ma kłopotów typowych dla zaawansowanej ciąży. Hancer omal nie spotyka się z Cihanem, jej rzekomym pracodawcą. Beyza ponagla Yoncę, by w końcu urodziła.

"Panna młoda" 153 odcinek - streszczenie szczegółowa (piątek 24 lipca)

Cihan dowiaduje się, że Hancer chce za trzy miesiące wyjechać. Położna z trudem odbiera dziecko Yoncy. Matka traci przytomność. Beyza szczęśliwa bierze "syna" na ręce. Nusret postanawia zakopać Yoncę przed domem.

"Panna młoda" 154 odcinek - streszczenie szczegółowa (sobota 25 lipca)

Tayyar ratuje Yoncę. Beyza nie wie, co robić z niemowlęciem. Mukadder jest bliska popełnienia samobójstwa. Sinem namawia Meliha, by zawiadomił o ich ślubie Fadime i Aysu. Beyza widzi Cihana w towarzystwie Hancer i postanawia odejść wraz z synem.

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