Dodaj ten nietypowy składnik do kotletów mielonych. Będą miękkie i soczyste, jak nigdy dotąd

Mimo że kotlety mielone to ulubiony polski klasyk, często wychodzą suche i twarde.

Sekret ich doskonałej soczystości i miękkości tkwi w dodaniu jednego, zaskakującego składnika do masy mięsnej.

Wystarczy niewielka ilość, aby na zawsze pożegnać się z problemem suchych kotletów i cieszyć się pysznym smakiem.

Kotlety mielone to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej serwowanych klasyków w polskich domach. Dla wielu to smak dzieciństwa, synonim obiadu u babci czy niedzielnego posiłku. Obok schabowego, to właśnie mielone królują na naszych stołach. Można je podawać z ziemniakami, kaszą, mizerią, buraczkami, ogórkiem kiszonym czy dowolną surówką - wariantów jest wiele. Jednak często, zamiast delektować się soczystymi i miękkimi kotletami mielonymi otrzymujemy twardą i suchą kulę mięsa. Można temu łatwo zaradzić, dodając jeden prosty, aczkolwiek nietypowy składnik.

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Dodaj pół szklanki do mięsa mielonego. Kotlety będą miękkie i soczyste

Choć przepis na kotlety mielone wydaje się nieskomplikowany, uzyskanie idealnej konsystencji nie zawsze jest łatwe. Zdarza się, że po usmażeniu stają się zbyt zwarte, suche lub twarde. Sekret wyjątkowo miękkich i soczystych kotletów tkwi nie tylko w jakości mięsa, ale także w odpowiednio dobranych dodatkach. Oprócz cebuli, jajka i namoczonej bułki warto wykorzystać jeszcze jeden składnik, który potrafi wyraźnie poprawić ich teksturę. Tym składnikiem jest maślanka. Wystarczy dodać pół szklanki napoju na kilogram mięsa mielonego. Maślanka pomaga zmiękczyć włókna mięsa, a jednocześnie sprawia, że masa pozostaje bardziej wilgotna. Efektem są kotlety, które po usmażeniu są puszyste, miękkie i pełne soczystości.

Jak przygotować idealne kotlety mielone?

Maślankę najlepiej wlać do masy mięsnej podczas wyrabiania wszystkich składników. Następnie warto dokładnie wymieszać mięso i odstawić je na kilkanaście minut, aby dodatki dobrze się połączyły. Dopiero wtedy należy formować kotlety i smażyć je na średnim ogniu, dzięki czemu będą równomiernie przyrumienione z zewnątrz i odpowiednio dopieczone w środku.

Na smak i strukturę kotletów wpływa również wybór mięsa. Najlepiej sprawdza się mieszanka wieprzowiny i wołowiny lub łopatka wieprzowa z niewielką ilością tłuszczu. Zbyt chude mięso może sprawić, że kotlety będą suche, nawet jeśli dodamy do nich maślankę.

Jeśli zależy ci na delikatnych, miękkich i soczystych kotletach mielonych, warto wypróbować ten prosty trik. Dodanie maślanki nie zmienia wyraźnie smaku potrawy, ale może sprawić, że tradycyjne kotlety będą jeszcze smaczniejsze. To niewielka zmiana, która często robi dużą różnicę i pozwala uzyskać efekt, jakiego oczekujemy od klasycznego domowego obiadu.

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