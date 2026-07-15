Półfinał MŚ z historią w tle. Kto wygra kolejny argentyńsko-angielski klasyk?

Relacja mistrza i ucznia w piłce nożnej

Środowy półfinał MŚ 2026 pomiędzy Argentyną a Anglią to kolejne starcie drużyn, których relacja jest niezwykle szczególna. Mimo niezbyt częstych bezpośrednich spotkań, rywalizacja na linii „mistrz-uczeń” budzi ogromne emocje. Anglicy są uznawani za wynalazców piłki nożnej, podczas gdy Argentyńczycy dumnie kreują się na ich najlepszych uczniów, którzy zrewolucjonizowali tę grę. Jak zauważa profesor Pablo Alabarces z Uniwersytetu w Buenos Aires, ta specyficzna więź ukształtowała podejście argentyńskich kibiców do samego futbolu.

Argentyńscy fani wierzą, że są najbardziej oddanymi i zagorzałymi kibicami na świecie. Potwierdzeniem tego był wybuch radości po ćwierćfinałowym zwycięstwie nad Szwajcarią, kiedy to w nocy, w chłodnej pogodzie, tysiące mieszkańców wyległo na ulice. Śpiew, taniec i dźwięk bębnów rozbrzmiewały w miastach takich jak La Plata. Zabawa, w której uczestniczyli nawet jeźdźcy w tradycyjnych strojach gauchos, trwała aż do rana, a ulice były pełne trąbiących aut.

– Paradoksalnie Argentyna rozegrała z Anglią stosunkowo niewiele spotkań, ale ta relacja ma charakter bardzo szczególny, bo to relacja mistrza i ucznia. Anglicy wynaleźli futbol, a Argentyńczycy chcą uchodzić za ich najlepszych uczniów, którzy wymyślili go na nowo – powiedział PAP profesor Pablo Alabarces z Uniwersytetu w Buenos Aires (UBA), uważany za jednego z twórców latynoamerykańskiej socjologii sportu.

Dlaczego mecze z Anglią to więcej niż sport?

Półfinał z Anglią, stawką którego jest awans, niesie ze sobą ładunek emocjonalny wykraczający poza samą piłkę nożną. Wielu kibiców ma w pamięci przegraną wojnę o Falklandy z 1982 roku oraz słynny ćwierćfinał z 1986 roku. Wtedy to dwa legendarne gole Diego Maradony, w tym słynna „ręka Boga”, zapewniły Argentynie wygraną 2:1. W tamtym czasie dla Argentyńczyków był to niemal symboliczny rewanż po wojnie o Malwiny. Mimo prób załagodzenia nastrojów przez selekcjonera Lionela Scaloniego oraz weteranów konfliktu, argentyńscy politycy często podgrzewają atmosferę wokół tego starcia, odwołując się do roszczeń terytorialnych.

Wielkie poruszenie przed meczem widać również na ulicach. Związkowcy apelują o krótszą pracę urzędów, lekarze przekładają zabiegi, a pod brytyjską ambasadę skierowano trzystu policjantów dla bezpieczeństwa. Rywalizacja brytyjsko-argentyńska wykracza poza granice reprezentacji narodowych, sięgając ponadstuletniej historii kontaktów również w piłce klubowej, jak przyjazd Southhampton FC do Argentyny w 1904 roku. Mimo społecznej polaryzacji, sukces reprezentacji tworzy chwilową iluzję narodowej jedności, po której Argentyńczycy ponownie wracają do kibicowania swoim lokalnym drużynom klubowym.