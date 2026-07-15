Wsyp garść pod ten krzew jeszcze w lipcu. Jesienią obsypie się kwiatami drugi raz

Wielu ogrodników sądzi, że wraz z końcem letniego kwitnienia następuje długa przerwa, jednak niektóre rośliny mają zdolność do ponownego zakwitnięcia jeszcze w tym samym sezonie, co może pozytywnie zaskoczyć.

Odpowiednia pielęgnacja i specjalny zabieg wykonany w środku lata są kluczowe, aby pobudzić rośliny do regeneracji po pierwszym kwitnieniu i skierować ich energię na wytworzenie nowych pąków kwiatowych.

Sekretem jest dostarczenie roślinom odpowiednich składników odżywczych, wspierających tworzenie kwiatostanów i wzmacniających ogólną kondycję krzewu, co jest prostym i niewymagającym dużych nakładów sposobem.

Dzięki temu prostemu działaniu, które nie wymaga drogich preparatów, można znacząco przedłużyć okres kwitnienia wybranych gatunków, sprawiając, że ogród będzie zachwycał kolorami znacznie dłużej, nawet po zakończeniu głównego sezonu.

Środek lata to bardzo ważny moment dla wielu krzewów ozdobnych. To właśnie wtedy regenerują się po pierwszym kwitnieniu i przygotowują do dalszego wzrostu. Jeśli zapewnimy im odpowiednią ilość składników odżywczych, mają znacznie większą szansę na ponowne wytworzenie pąków. Niestety wiele osób o tym zapomina, przez co roślina całą energię przeznacza na rozwój liści, a nie kwiatów.

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Jakie nawozy są najlepsze?

Na szczęście nie trzeba sięgać po drogie preparaty. Doświadczeni ogrodnicy od lat stosują prosty sposób, który nie zajmuje więcej niż kilka minut. Kluczowe jest dostarczenie roślinie odpowiedniej dawki potasu i fosforu, które odpowiadają za tworzenie nowych pąków kwiatowych i wzmacniają cały krzew przed końcem sezonu.

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Hortensje - jak je nawozić?

Chodzi przede wszystkim o hortensje ogrodowe, które przy sprzyjających warunkach mogą cieszyć kwiatami znacznie dłużej, niż wielu osobom się wydaje. W lipcu warto rozsypać pod krzewem garść nawozu jesiennego lub nawozu bogatego w potas i fosfor, a następnie delikatnie wymieszać go z wierzchnią warstwą ziemi i obficie podlać. Taki zabieg wzmacnia roślinę i wspiera rozwój kolejnych kwiatostanów.

Równie ważne jest regularne podlewanie, zwłaszcza podczas upałów, oraz usuwanie przekwitłych kwiatów. Dzięki temu hortensja nie traci energii na zawiązywanie nasion i może skupić się na tworzeniu nowych pąków. Warto również unikać nawozów z dużą zawartością azotu, ponieważ pobudzają one przede wszystkim wzrost liści.

Oczywiście nie każda hortensja zakwitnie ponownie z taką samą intensywnością. Największe szanse mają odmiany powtarzające kwitnienie, jednak odpowiednie nawożenie poprawia kondycję każdego krzewu i sprawia, że kwiaty utrzymują się znacznie dłużej. To prosty zabieg, który kosztuje niewiele, a może sprawić, że ogród pozostanie pełen kolorów jeszcze długo po zakończeniu lata.