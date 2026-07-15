MŚ 2026. Policja interweniuje po porażce Francji z Hiszpanią

Zamieszki w Paryżu po półfinale

Po porażce Francji z Hiszpanią 0:2 w półfinale piłkarskich mistrzostw świata, w aglomeracji paryskiej doszło do niepokojów. Policja zatrzymała 141 osób po meczu MŚ 2026. Powodem interwencji było głównie użycie petard przeciwko siłom porządkowym.

Jak poinformowała agencja AFP, interwencje były konieczne z powodu ataków na służby. Nikt nie został poważnie ranny podczas tych incydentów. W celu utrzymania porządku w stolicy Francji rozmieszczono znaczne siły policyjne.

„użyciem petard hukowych przeciwko siłom porządkowym i służbom ratunkowym”

Ilu funkcjonariuszy pilnowało porządku?

W ciągu dwóch ostatnich dni około 7 tysięcy policjantów i żandarmów patrolowało ulice Paryża. Rok wcześniej, tej samej nocy, liczba zatrzymanych wyniosła 175 osób. Statystyki pokazują nieznaczny spadek liczby incydentów w porównaniu do ubiegłego roku.

W nocy z 13 na 14 lipca zatrzymano 98 osób. Dla porównania, w 2025 roku w tym samym czasie aresztowano 176 osób. Służby mundurowe skutecznie reagowały na wszelkie próby zakłócenia spokoju publicznego po meczu MŚ 2026.