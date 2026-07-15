"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 439

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły przełomowe wyznania, które mocno namieszały w życiu mieszkańców posiadłości. Maria wciąż biła się z myślami w kwestii przyjęcia nowej posady, natomiast Margarita przeżywała prawdziwe katusze, bojąc się, że okrutna wojna odbierze jej syna. Pelayo zdecydował się w końcu na pełną szczerość wobec Cataliny i przyznał, że znalazł się w bardzo trudnym położeniu, bo stracił wszystkie swoje oszczędności. Prawdziwą bombę zrzuciła jednak Vera, która potwierdziła krążące domysły i wyznała, że w jej żyłach płynie błękitna krew, ponieważ jest córką książąt de Carrilów. Z kolei Martina za wszelką cenę próbowała zatrzymać Curra przy sobie i błagała go, by jednak zrezygnował z niebezpiecznego wyjazdu na front. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 439 - streszczenie

Curro żegna się z bliskimi przed wyjazdem na wojnę, szykując się do opuszczenia bezpiecznych murów posiadłości. Blanca wręcza mu amulet na szczęście, wierząc głęboko, że ten drobiazg ochroni go podczas walk na froncie. W tym samym czasie Lope zaczyna bacznie przyglądać się Verze i Santosowi, podejrzewając, że łączy ich coś więcej niż tylko zwykła, koleżeńska znajomość. Norberta odwiedza kuchnię, by opowiedzieć Simonie i Candeli historię dotyczącą Virtudes. Zmiany nie omijają też Marii, która przyjmuje ofertę pracy jako osobista pokojówka księżnej de Abrontes i rozpoczyna przygotowania do odejścia z La Promesy.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 439 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Hiszpańska produkcja kostiumowa wciąż przyciąga przed ekrany rzesze osób, które nie chcą przegapić żadnego zwrotu akcji w murach posiadłości Lujánów. Aby być na bieżąco z losami Jany i pozostałych mieszkańców pałacu, warto zarezerwować sobie czas po południu. Telewizja Polska dba o regularną emisję kolejnych odsłon tej opowieści w swojej ramówce. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca 2026 o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, w której arystokratyczny blichtr miesza się z mrocznymi sekretami skrywanymi w pałacowych korytarzach, to ten tytuł jest właśnie dla was. Opowieść o Janie, która zatrudnia się w wielkim majątku, by pomścić śmierć matki i odnaleźć brata, szybko przeradza się w skomplikowaną grę uczuć i klasowych podziałów. Pałacowa rzeczywistość pełna jest intryg, zakazanych romansów i walki o wpływy, co sprawia, że od tej historii trudno się oderwać. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi klimaty retro i dramaty osadzone w pięknych kostiumach. W serialu występują m.in.:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako Maria Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)