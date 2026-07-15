"La Promesa - pałac tajemnic": streszczenie odcinka 439

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-07-15 8:03

W 439. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic” rezydencję czekają bolesne pożegnania i zmiany, które wpłyną na codzienne życie mieszkańców. Curro przygotowuje się do wyjazdu na front, a jego bliscy próbują oswoić się z tą trudną sytuacją w cieniu nadchodzącego zagrożenia. Jednocześnie w części pałacu zajmowanej przez służbę pojawiają się nowe podejrzenia dotyczące wzajemnych relacji między pracownikami.

Ostatnie wydarzenia w serialu "La Promesa - pałac tajemnic" przyniosły przełomowe wyznania, które mocno namieszały w życiu mieszkańców posiadłości. Maria wciąż biła się z myślami w kwestii przyjęcia nowej posady, natomiast Margarita przeżywała prawdziwe katusze, bojąc się, że okrutna wojna odbierze jej syna. Pelayo zdecydował się w końcu na pełną szczerość wobec Cataliny i przyznał, że znalazł się w bardzo trudnym położeniu, bo stracił wszystkie swoje oszczędności. Prawdziwą bombę zrzuciła jednak Vera, która potwierdziła krążące domysły i wyznała, że w jej żyłach płynie błękitna krew, ponieważ jest córką książąt de Carrilów. Z kolei Martina za wszelką cenę próbowała zatrzymać Curra przy sobie i błagała go, by jednak zrezygnował z niebezpiecznego wyjazdu na front. Przekonajmy się zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

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"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 439 - streszczenie

Curro żegna się z bliskimi przed wyjazdem na wojnę, szykując się do opuszczenia bezpiecznych murów posiadłości. Blanca wręcza mu amulet na szczęście, wierząc głęboko, że ten drobiazg ochroni go podczas walk na froncie. W tym samym czasie Lope zaczyna bacznie przyglądać się Verze i Santosowi, podejrzewając, że łączy ich coś więcej niż tylko zwykła, koleżeńska znajomość. Norberta odwiedza kuchnię, by opowiedzieć Simonie i Candeli historię dotyczącą Virtudes. Zmiany nie omijają też Marii, która przyjmuje ofertę pracy jako osobista pokojówka księżnej de Abrontes i rozpoczyna przygotowania do odejścia z La Promesy.

"La Promesa - pałac tajemnic" odc. 439 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Hiszpańska produkcja kostiumowa wciąż przyciąga przed ekrany rzesze osób, które nie chcą przegapić żadnego zwrotu akcji w murach posiadłości Lujánów. Aby być na bieżąco z losami Jany i pozostałych mieszkańców pałacu, warto zarezerwować sobie czas po południu. Telewizja Polska dba o regularną emisję kolejnych odsłon tej opowieści w swojej ramówce. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 23 lipca 2026 o godzinie 15:05 na kanale TVP2.

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"La Promesa - pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie produkcji, w której arystokratyczny blichtr miesza się z mrocznymi sekretami skrywanymi w pałacowych korytarzach, to ten tytuł jest właśnie dla was. Opowieść o Janie, która zatrudnia się w wielkim majątku, by pomścić śmierć matki i odnaleźć brata, szybko przeradza się w skomplikowaną grę uczuć i klasowych podziałów. Pałacowa rzeczywistość pełna jest intryg, zakazanych romansów i walki o wpływy, co sprawia, że od tej historii trudno się oderwać. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi klimaty retro i dramaty osadzone w pięknych kostiumach. W serialu występują m.in.:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako Maria Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
Aktor Manuel Regueiro jako Alonso de Luján w serialu La Promesa. O losach bohaterów przeczytasz na Eska.
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La Promesa
La Promesa - pałac tajemnic