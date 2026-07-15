"Dziedzictwo": streszczenie odcinka 987

W ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" wydarzyło się wiele istotnych zmian, które mocno namieszały w życiu bohaterów. Nana oraz Poyraz wpadli w niezłe tarapaty, gdy przez niefortunny przypadek zostali zatrzaśnięci w jednym z magazynków. Z kolei Czarna wyznała matce, że spodziewa się dziecka, na co nie czuła się jeszcze gotowa, a całą rozmowę podsłuchał Ibrahim i zupełnie opacznie ją zrozumiał. Isil otrzymał bardzo bolesną wiadomość o swoim stanie zdrowia, dowiadując się, że w wyniku odniesionych obrażeń prawdopodobnie już nigdy nie będzie mógł chodzić. Wątek kryminalny rozwinął się za sprawą Semiha, który licząc na szybką gotówkę, wkroczył w mroczny świat handlarzy narkotyków. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 987 - streszczenie

W najnowszym epizodzie Ibrahim przypadkowo podsłuchuje rozmowę telefoniczną Czarnej, co prowadzi do ogromnego nieporozumienia. Mężczyzna nabiera przekonania, że jego żona nie może mieć dzieci, i chcąc oszczędzić jej przykrości, zaczyna udawać niechęć do powiększenia rodziny. Niestety jego starania przynoszą odwrotny skutek, ponieważ Czarna, będąc w rzeczywistości w ciąży, zaczyna obawiać się reakcji męża na tę nowinę. W tym samym czasie Aynur, dręczona wyrzutami sumienia po wypadku, decyduje się na opiekę nad sparaliżowaną Isl, mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony Adalet. Matka Sinana akceptuje ten pomysł tylko dlatego, że liczy na okazję do zemsty na kobiecie. Tymczasem między Naną a Poyrazem dochodzi do kolejnych spięć, które potęguje obecność Semiha starającego się o względy żony bohatera.

"Dziedzictwo" odc. 987 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu miłośników tureckich produkcji z niecierpliwością wyczekuje kolejnych dni, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Każdy kolejny epizod przynosi nowe zwroty akcji, które nie pozwalają ani na chwilę przerwać seansu przed telewizorem. Aby nie przegapić tego, co wydarzy się u Ibrahima czy Nany, warto zarezerwować sobie czas po południu. Odcinek numer 987 zostanie wyemitowany 23 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 16:00.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Serial ten już od dawna przyciąga przed ekrany osoby szukające opowieści pełnych poświęcenia i rodzinnych zawiłości. Choć początkowo wszystko kręciło się wokół Seher i małego Yusufa, z czasem historia ewoluowała, wprowadzając nowe, równie ciekawe postacie. Przemiany zachodzące w bohaterach pod wpływem trudnych doświadczeń sprawiają, że trudno przejść obok tej produkcji obojętnie. Warto śledzić, jak radzą sobie nowi ulubieńcy, tacy jak Nana i Poyraz, którzy wnoszą do fabuły świeżą energię. Obsada tego serialu to m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)