W nowych odcinkach tureckiego serialu "Panna młoda" Beyza zacznie wykorzystywać swoją ciążę, by zbliżyć się do Cihana - i jej się to uda. Hancer; i tak załamana faktem, że Cemil nie chce jej znać; zacznie odchodzić od zmysłów. Opętana zazdrością dopuści się czegoś, czego Cihan nie będzie potrafił znieść. Tymczasem nad Yoncą zaczną zbierać się ciemne chmury. Szczegóły dotyczące odcinków 117, 118, 119, 120, 121, 122 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Panna młoda" 117 odcinek - streszczenie szczegółowa (poniedziałek 8 czerwca)

Wiadomość, że Melih szuka narzeczonej szokuje Sinem. Cemil słyszy od Mukadder o sytuacji w rezydencji i chce zabrać stamtąd siostrę. Nusret i Beyza zmuszają Yoncę do badań.

"Panna młoda" 118 odcinek - streszczenie szczegółowa (wtorek 9 czerwca)

Cemil zrywa kontakty z Hancer. Beyza pisze list do swego dziecka, który wpływa na Cihana. Derya stara się uspokoić Hancer. Yonca może mieć problemy z ciążą.

"Panna młoda" 119 odcinek - streszczenie szczegółowa (środa 10 czerwca)

Derya namawia Hancer, by zaszła w ciążę. Hancer jest zazdrosna o ubranka, które kupił Cihan. Melih rozgląda się za narzeczoną. Tayyar realizuje mroczny plan. Kolejna kłótnia Hancer z Beyzą.

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"Panna młoda" 120 odcinek - streszczenie szczegółowa (czwartek 11 czerwca)

Beyza coraz bardziej przywiązuje do siebie Cihana. Melih wzbudza w Sinem zazdrość. Derya przemawia Hancer do rozumu. Cihan w tajemnicy przygotowuje z Beyzą pokój dla dziecka.

"Panna młoda" 121 odcinek - streszczenie szczegółowa (piątek 12 czerwca)

Bez wiedzy Hancer Cihan chodzi do Beyzy szykować pokój dla dziecka. Yonca dowiaduje się, że jej przyszłe dziecko może mieć poważne wady. Po namowach Deryi Hancer proponuje Cihanowi wspólny wypad do letniego domu.

"Panna młoda" 122 odcinek - streszczenie szczegółowa (sobota 13 czerwca)

Cihan dowiaduje się, że Hancer zerwała tapety w pokoju dziecka. Romantyczne spotkanie w letnim domu się nie udaje. Beyza jest zrozpaczona myślą, że dziecko Yoncy może mieć poważne wady. Cihan prosi Ertugrula o radę i słucha pouczającej opowieści.

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