Panna młoda, odcinek 86: Sekretne spotkanie Beyzy z Hancer. Wciśnie jej kolejne kłamstwo o dziecku Cihana - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 86 - sobota, 2.05.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Zniknięcie Beyzy w 86 odcinku "Panna młoda" to będzie tylko podstęp! Tak jak ciąża byłej żony Cihana, która wcale nie spodziewa się jego dziecka. Matką zostanie Yonca, przyjaciółka Beyzy, która zaszła w ciążę z jej ojcem, Nusretem. Teraz dziecko ma jej pomóc odzyskać Cihana i oczywiście pozbyć się Hancer raz na zawsze. Nieoczekiwanie największa rywalka zostanie sojuszniczką oszustki.

Hancer w 86 odcinku "Panna młoda" okłamie Cihana, że nie wie, gdzie jest Beyza

Kiedy w 86 odcinku "Panna młoda" wszyscy będą szukali Beyzy, prześcigając się w domysłach, gdzie jest i co się z nią dzieje, Hancer odbierze od niej telefon z prośbą o spotkanie. Obieca, że zjawi się w umówionym miejscu, lecz ich rozmowę przerwie Cihan. Biznesmen podejrzliwie spojrzy na ukochaną, przekonany o tym, że Hancer ma coś do ukrycia. Ona szybko wymyśli kłamstwo o chorobie przyjaciółki, której obiecała dyskrecję. Nie wykręci się jednak od kolejnych pytań męża.

- Muszę znaleźć Beyzę, zanim coś jej się stanie. Wiesz, gdzie ona jest? Wiesz, gdzie ona może być? - Czemu pytasz o to mnie? - Wczoraj z nią rozmawiałaś? Powiedziała ci coś? - Nie, ale gdy ją widziałam wyglądała źle. Oby nic jej się nie stało... - Dlaczego zachowała się tak nieodpowiedzialnie? - Jak będziesz jej szukał? - Popytam wśród przyjaciół. Nikt mądry nie pomógłby jej w ucieczce. Posłuchaj, nie dzwoń do niej, nie angażuj się w to, jasne? - Cihan nie będzie miał pojęcia, że Hancer jest w zmowie z Beyzą.

Tak Beyza podejdzie Hancer, by w 86 odcinku "Panna młoda" była po jej stronie

Zaraz potem w 86 odcinku "Panna młoda" Hancer w tajemnicy przed Cihanem spotka się z Beyzą w parku. Spróbuje ją przekonać do powrotu, ale sprytna intrygantka bez większego trudu wmówi jej, że w obecnej sytuacji nie może wrócić. Tak pokieruje rozmową, żeby Hancer była po jej stronie, aby się nad nią litowała, skoro jest w ciąży, a mężczyzna, którego dziecka się spodziewa wypiera się ojcostwa.

- Jesteś na złej drodze. Wszyscy bardzo się o ciebie martwią - Hancer zrobi się żal Beyzy. - Wiem, postawiłam cię w trudnej sytuacji, lecz nie mam już nikogo. Pokłóciłam się z ojcem. Ja i dziecko jesteśmy całkiem sami. Nie powiedziałaś nikomu? - Przecież ci obiecałam, ale martwi mnie ta sytuacja. Musiałam okłamać Cihana - przyzna żona biznesmena. - Nikt nie może wiedzieć, gdzie jestem... - Jak długo chcesz się ukrywać? Twój ojciec i Cihan cię szukają... - Ojciec wyparł się dziecka! Sama go nie wychowam. Skrzywdziłabym je... - Co zamierzasz? - A co mogłabym zrobić? - Naprawdę chcesz usunąć ciążę? Jak możesz o tym myśleć? To zabójstwo? Myślałam, że pragniesz dziecka? - Pragnę! To szaleństwo. Nie jest łatwo się poddać, ale stanęłam pod ścianą. Muszę, choć serce mi krwawi. Każdy dzień działa na moją niekorzyść. Muszę to zrobić! Podjęłam decyzję. To ryzykowne, bo płód jest duży. Znalazłam położną. Ma obskurny gabinet w twojej okolicy! - To bardzo niebezpieczne! Słyszałam o tej położnej, to morderczyni! - Nie dbam o to. Nie chcę już tego dziecka! - Beyza będzie kłamała jak z nut i jeszcze spróbuje wyciągnąć od Hancer pieniądze na aborcję.