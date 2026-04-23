"Akacjowa 38", odc. 865, 866, 867, 868, 869 - streszczenie. Co wydarzy się 11-15 maja 2026?

"Akacjową 38" można oglądać na antenie TVP1. Serial pokazywany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:55. Choć za nami już wiele odcinków, akcja serialu jest coraz ciekawsza. Niektóre intrygi i tajemnice bohaterów coraz bardziej wciągają widzów. Co spotka bohaterów z "Akacjowej 38" w kolejnych dniach? W tym tygodniu emocji z pewnością nie zabraknie. Fanów czekają kolejne zwroty akcji. Sprawdź streszczenia, które zamieszczamy niżej.

"Akacjowa 38" - odcinek 865. Poniedziałek 11.05.2026

Przy próbie opuszczenia dzielnicy pułkownik Valverde zostaje pobity przez żołnierza i pada nieprzytomny. Felipe zabiera go do domu. Ponieważ ma rządową przepustkę, pułkownik prosi go o pilne dostarczenie listu w sprawie wagi państwowej. Inigo wyznaje Leonor miłość. Liberto widzi przypadkiem, jak ją całuje. Zrozpaczony Servando żegna się z martwym Martinem i obiecuje mu, że zaopiekuje się Casildą, która nie wiadomo, czy odzyska przytomność. Blanca zaczyna krwawić. Na szczęście Samuelowi udaje się znaleźć w dzielnicy lekarza.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38.

"Akacjowa 38" - odcinek 866. Wtorek 12.05.2026

Po śmierci Martina Casilda śpi odurzona środkami uspokajającymi. Servando opłakuje przyjaciela i chce mu zafundować elegancki pogrzeb. Felipe zanosi szefowi Silvii list od pułkownika Valverde. Wojskowy prosi w nim o ewakuowanie Silvii, której grozi niebezpieczeństwo ze strony Zavali. Generał traci zaufanie do świeżo poślubionej żony i zamierza ją otruć.

"Akacjowa 38" - odcinek 867. Środa 13.05.2026

Liberto widział, jak Leonor całowała się z Inigiem, ale obiecuje jej, że nikomu nie powie. Szef Silvii nie wierzy, że grozi jej niebezpieczeństwo ze strony generała Zavali, a pułkownik Valverde zapowiada, że w takim razie sam pójdzie ją ratować. Casilda jest odurzona środkami uspokajającymi i wciąż śpi. Nie wie, że Martin nie żyje. Blanca wciąż krwawi. Istnieje obawa, że straci dziecko.

"Akacjowa 38" - odcinek 868. Czwartek 14.05.2026

Liberto tłumaczy Florze, że ich pocałunek nie ma znaczenia i że powinna zadbać o swoje małżeństwo. Inigo dziwi się, że Leonor go unika, lecz ona uważa, że dzieje się zbyt wiele tragedii, by romansować z żonatym mężczyzną. Jaime tłumaczy Blance, że Diego odszedł od niej, by nie widziała jego agonii. Samuel odwiedza Diega w celi i obarcza go winą za śmierć Martina i zły stan zdrowia Blanki.

"Akacjowa 38" - odcinek 869. Piątek 15.05.2026

Diego celowo wywołuje awanturę w celi, by zostać w więzieniu i dostać karę. Servando jest przybity śmiercią Martina, ale nie chce, by don Ramon zatrudnił dla niego pomocnika. Leonor odpiera konkury Iniga, który chce jej wyznać jakąś prawdę o sobie i Florze. Rosina jest zaniepokojona dziwnym zachowaniem Liberta. Jaime dowiaduje się od Felipe, że miał załatwione widzenie z Diegiem, jednak Samuel go o tym nie poinformował. Casilda otwiera oczy. Pułkownik Valverde, mimo zakazu Carvajala, postanawia iść ratować Silvię.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: