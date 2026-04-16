Panna młoda, odcinek 77: Cihan po nocy z Hancer ogłosi matce, że żona urodzi mu dziecko - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 77 - środa, 22.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer i Cihan w 77 odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" będą się cieszyli swoją miłością po pierwszej nocy, podczas której wreszcie skonsumowali swoje małżeństwo. Spędzą razem romantyczne chwile na plaży, bo milioner właśnie tam zabierze żonę na śniadanie, aby jeszcze dłużej cieszyć się pięknymi chwilami tylko we dwoje. Nie będą jednak wiedzieli, że z oddali przygląda im się Mukkader.

Wściekłość Mukkader na Cihana i Hancer w 77 odcinku "Panna młoda"

Po powrocie do rezydencji w 77 odcinku "Panna młoda" matka Cihana nie będzie kryła wściekłości, że naprawdę jest z Hancer. Co prawda to ona podsunęła mu ją za żonę, ale chodziło tylko o małżeński kontrakt, urodzenie spadkobiercy fortuny Develioglu. Zgodnie ze swoim makabrycznym planem Mukkader chce się pozbyć Hancer, jak tylko ta urodzi dziecko Cihana. Jednak uczucie syna do kobiety z niższej sfery stanie na drodze do realizacji zamiaru wyrachowanej seniorki.

- Widzę, że jesteś bardzo szczęśliwy. Postanowiłeś pójść w ślady swojego ojca. Zaniedbujesz rodzinę dla kobiety, która nie jest tego warta!

- Mamo jak śmiesz porównywać mnie do tego człowieka? - rozgniewany Cihan od razu zareaguje na słowa matki.

- Czy kłamię? Owinęła się wokół ciebie jak trujący bluszcz. A ty nawet tego nie widzisz!

- Wystarczy. Hancer jest moją żoną. Nie tylko na papierze, ale i przed Bogiem. I kiedy nadejdzie czas, zostanie matką mojego dziecka. Chcesz tego czy nie, zaakceptujesz to. Bo nie pozwolę nikomu mówić o niej w ten sposób. Nikomu! - Cihan stanie w obronie Hancer, nieświadomy tego, do czego jest zdolna jego bezwzględna matka.

Matka Cihana na wieść o dziecku będzie chciała zniszczyć Hancer w 77 odcinku "Panna młoda"

A kiedy Cihan weźmie Hancer za rękę przy Mukkader, ta w 77 odcinku "Panna młoda" pośle znienawidzonej synowej lodowate, pełne wzbierającego gniewu spojrzenie. To ona przez lata prowadziła rządy twardej ręki w rodzinie, kontrolowała to, co dzieje się w rezydencji, sterowała życiem Cihana i jego starszego brata i nie dopuści do tego, by teraz syn jej się sprzeciwił.

- Zobaczymy… - powie do siebie Mukkader, która wytoczy wojnę przeciwko Hancer i nie zamierza jej przegrać. Zrobi wszystko, żeby odzyskać Cihana.