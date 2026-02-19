"Panna młoda", odcinek 32: Yonca nie rezygnuje ze swoich planów i podejmuje kolejne próby zwrócenia na siebie uwagi Nusreta

Redakcja Eska Cinema
2026-02-19 9:38

Przed nami 32. odcinek serialu „Panna młoda”, w którym emocje sięgną zenitu! Narastający stres mocno odbije się na zdrowiu Hancer, która ostatecznie zdecyduje się na wizytę w klinice. W tym samym czasie Yonca nie próżnuje i podejmie kolejną próbę, by zwrócić na siebie uwagę Nusreta.

Emocje wokół bohaterek serialu "Panna młoda" nie słabną, a ostatni odcinek tylko podsycił atmosferę i dostarczył kolejnej dawki zwrotów akcji. Przede wszystkim, Hancer podjęła niezwykle ważną decyzję o poddaniu się zabiegowi in vitro, na co natychmiast zareagowała Mukadder, otaczając ją wzmożoną opieką. W tym samym czasie nowe możliwości otworzyły się przed Yoncą, która zrobiła tak duże wrażenie na Nusrecie, że ten bez wahania zaoferował jej posadę w swojej firmie. Tłem dla tych wydarzeń stał się mroczniejszy dramat, gdyż Beyza postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęła szantażować lekarkę odpowiedzialną za jej bezpłodność. Z tyloma otwartymi wątkami, z pewnością czeka nas emocjonująca kontynuacja. Czego zatem możemy spodziewać się w najnowszym epizodzie?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Panna młoda" odc. 32 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer będzie zmagać się z ogromnym stresem, który całkowicie odbierze jej apetyt. Mimo prób Fadime, która będzie usilnie namawiać ją do zjedzenia czegokolwiek, dziewczyna nie będzie w stanie nic przełknąć. W trudnych chwilach wsparciem okaże się Sinem, pomagając jej z niezbędnymi zastrzykami. W międzyczasie Yonca nie rezygnuje ze swoich planów i podejmuje kolejne próby zwrócenia na siebie uwagi Nusreta. Ostatecznie, mimo złego samopoczucia, Hancer zbierze siły i uda się do kliniki na umówioną wizytę.

"Panna młoda" odc. 32 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia z pewnością wzbudzają wiele emocji wśród fanów serialu. Wielu widzów z niecierpliwością zastanawia się, kiedy będą mogli śledzić dalsze losy Hancer i Cihana. Na szczęście znamy już wszystkie szczegóły dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowszy, 32. odcinek "Panny młodej" zostanie wyemitowany w czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to poruszająca historia, która od pierwszych odcinków skradła serca widzów. Opowieść o sierocie Hancer i bogatym dziedzicu Cihanie, których połączyło zaaranżowane małżeństwo, pełna jest dramatycznych zwrotów akcji i niespodziewanych wyzwań. Ich droga do prawdziwej miłości, rodzącej się wbrew intrygom i przeciwnościom losu, trzyma w napięciu z każdym kolejnym odcinkiem. Za sukcesem tej wciągającej produkcji stoją utalentowani aktorzy. W serialu występują m.in.:

  • Talya Çelebi (jako Hançer)
  • Cenay Türksever (jako Cihan)
  • Can Tarakçı (jako Cemil)
  • Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
  • Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
  • Elif Çapkin (jako Yonca)
  • Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
  • Sidal Damar (jako Sinem)
  • Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
  • Türker Kantar (jako Emir)
  • Çisel Kuskan (jako Beyza)
  • Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)
Galeria zdjęć 8
Panna młoda turecki serial
panna młoda