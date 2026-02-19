"Panna młoda", odcinek 32: Yonca nie rezygnuje ze swoich planów i podejmuje kolejne próby zwrócenia na siebie uwagi Nusreta

Emocje wokół bohaterek serialu "Panna młoda" nie słabną, a ostatni odcinek tylko podsycił atmosferę i dostarczył kolejnej dawki zwrotów akcji. Przede wszystkim, Hancer podjęła niezwykle ważną decyzję o poddaniu się zabiegowi in vitro, na co natychmiast zareagowała Mukadder, otaczając ją wzmożoną opieką. W tym samym czasie nowe możliwości otworzyły się przed Yoncą, która zrobiła tak duże wrażenie na Nusrecie, że ten bez wahania zaoferował jej posadę w swojej firmie. Tłem dla tych wydarzeń stał się mroczniejszy dramat, gdyż Beyza postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zaczęła szantażować lekarkę odpowiedzialną za jej bezpłodność. Z tyloma otwartymi wątkami, z pewnością czeka nas emocjonująca kontynuacja. Czego zatem możemy spodziewać się w najnowszym epizodzie?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Panna młoda" odc. 32 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Hancer będzie zmagać się z ogromnym stresem, który całkowicie odbierze jej apetyt. Mimo prób Fadime, która będzie usilnie namawiać ją do zjedzenia czegokolwiek, dziewczyna nie będzie w stanie nic przełknąć. W trudnych chwilach wsparciem okaże się Sinem, pomagając jej z niezbędnymi zastrzykami. W międzyczasie Yonca nie rezygnuje ze swoich planów i podejmuje kolejne próby zwrócenia na siebie uwagi Nusreta. Ostatecznie, mimo złego samopoczucia, Hancer zbierze siły i uda się do kliniki na umówioną wizytę.

"Panna młoda" odc. 32 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzące wydarzenia z pewnością wzbudzają wiele emocji wśród fanów serialu. Wielu widzów z niecierpliwością zastanawia się, kiedy będą mogli śledzić dalsze losy Hancer i Cihana. Na szczęście znamy już wszystkie szczegóły dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowszy, 32. odcinek "Panny młodej" zostanie wyemitowany w czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to poruszająca historia, która od pierwszych odcinków skradła serca widzów. Opowieść o sierocie Hancer i bogatym dziedzicu Cihanie, których połączyło zaaranżowane małżeństwo, pełna jest dramatycznych zwrotów akcji i niespodziewanych wyzwań. Ich droga do prawdziwej miłości, rodzącej się wbrew intrygom i przeciwnościom losu, trzyma w napięciu z każdym kolejnym odcinkiem. Za sukcesem tej wciągającej produkcji stoją utalentowani aktorzy. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)