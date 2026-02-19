"Dziedzictwo", odcinek 843: Wizyta Nany i Yamana u matki Acara przybiera nieoczekiwany obrót, gdy on sam staje w drzwiach

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" przyniósł sporo niespodziewanych zwrotów akcji i zasiał ziarno niepewności wśród bohaterów. Ferit i Ayse po szczerej rozmowie postanowili rozstać się w przyjaźni, co niestety wywołało gniew Koraya. W międzyczasie Nana, zaniepokojona zachowaniem Acara, zaczęła podejrzewać, że jego intencje nie są czyste i postanowiła najpierw zdobyć dowody. Yaman natomiast, wprowadzony w błąd przez spreparowane materiały, był przekonany o śmierci swojego śmiertelnego wroga. Na domiar złego, Nese była świadkiem, jak Basak wręczała pieniądze Berkayowi, a jej opowieść zasiała w Volkanie pierwsze podejrzenia. Z tyloma nowymi sekretami i niedopowiedzeniami atmosfera wyraźnie się zagęszcza.
"Dziedzictwo" odc. 843 - streszczenie
Volkan, mimo że bardzo chce zaufać Nese, postanawia osobiście zweryfikować jej słowa, przez co nieświadomie wpada w pułapkę zastawioną przez Basak. W tym samym czasie Koray, zasłaniając się obowiązkami zawodowymi, rezygnuje z pójścia na szkolne przedstawienie Dogi, a Ferit bez chwili wahania zgłasza się, by go zastąpić. Nana, targana coraz większym niepokojem, jest zdeterminowana, aby dowiedzieć się, kim naprawdę jest Acar. Przeszukuje jego pokój, gdzie znajduje notes z podejrzanymi zapiskami, co skłania ją do odnalezienia jego matki w poszukiwaniu prawdy. Gdy Yaman przyłapuje ją na kłamstwie, Nana przekonuje go, aby wspólnie odwiedzili kobietę, jednak podczas wizyty oboje doznają szoku, widząc w drzwiach samego Acara.
"Dziedzictwo" odc. 843 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i kolejne emocje, jakie przyniesie fabuła. Najnowsze perypetie ulubionych bohaterów zbliżają się wielkimi krokami, dlatego warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Wielu widzów zastanawia się, gdzie i kiedy będą mogli śledzić dalsze losy postaci. Emisja 843. odcinka serialu "Dziedzictwo" została zaplanowana na czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Serial opowiada historię pełną dramatycznych zwrotów akcji, począwszy od losów Seher i Yamana, aż po nowe wątki z udziałem Nany i Poyraza. Każdy sezon przynosi nowe wyzwania dla bohaterów, którzy muszą mierzyć się z przeciwnościami losu i walczyć o szczęście. To opowieść o poświęceniu, odkupieniu i sile uczuć, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)