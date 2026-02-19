"Dziedzictwo", odcinek 843: Wizyta Nany i Yamana u matki Acara przybiera nieoczekiwany obrót, gdy on sam staje w drzwiach

Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" przyniósł sporo niespodziewanych zwrotów akcji i zasiał ziarno niepewności wśród bohaterów. Ferit i Ayse po szczerej rozmowie postanowili rozstać się w przyjaźni, co niestety wywołało gniew Koraya. W międzyczasie Nana, zaniepokojona zachowaniem Acara, zaczęła podejrzewać, że jego intencje nie są czyste i postanowiła najpierw zdobyć dowody. Yaman natomiast, wprowadzony w błąd przez spreparowane materiały, był przekonany o śmierci swojego śmiertelnego wroga. Na domiar złego, Nese była świadkiem, jak Basak wręczała pieniądze Berkayowi, a jej opowieść zasiała w Volkanie pierwsze podejrzenia. Z tyloma nowymi sekretami i niedopowiedzeniami atmosfera wyraźnie się zagęszcza.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 843 - streszczenie

Volkan, mimo że bardzo chce zaufać Nese, postanawia osobiście zweryfikować jej słowa, przez co nieświadomie wpada w pułapkę zastawioną przez Basak. W tym samym czasie Koray, zasłaniając się obowiązkami zawodowymi, rezygnuje z pójścia na szkolne przedstawienie Dogi, a Ferit bez chwili wahania zgłasza się, by go zastąpić. Nana, targana coraz większym niepokojem, jest zdeterminowana, aby dowiedzieć się, kim naprawdę jest Acar. Przeszukuje jego pokój, gdzie znajduje notes z podejrzanymi zapiskami, co skłania ją do odnalezienia jego matki w poszukiwaniu prawdy. Gdy Yaman przyłapuje ją na kłamstwie, Nana przekonuje go, aby wspólnie odwiedzili kobietę, jednak podczas wizyty oboje doznają szoku, widząc w drzwiach samego Acara.

"Dziedzictwo" odc. 843 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń i kolejne emocje, jakie przyniesie fabuła. Najnowsze perypetie ulubionych bohaterów zbliżają się wielkimi krokami, dlatego warto zapisać sobie datę premiery w kalendarzu. Wielu widzów zastanawia się, gdzie i kiedy będą mogli śledzić dalsze losy postaci. Emisja 843. odcinka serialu "Dziedzictwo" została zaplanowana na czwartek, 26 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Serial opowiada historię pełną dramatycznych zwrotów akcji, począwszy od losów Seher i Yamana, aż po nowe wątki z udziałem Nany i Poyraza. Każdy sezon przynosi nowe wyzwania dla bohaterów, którzy muszą mierzyć się z przeciwnościami losu i walczyć o szczęście. To opowieść o poświęceniu, odkupieniu i sile uczuć, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)