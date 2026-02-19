Najważniejsze w skrócie:

Nowa, wyższa kwota : Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wzrośnie z 348,22 zł do około 366,68 zł miesięcznie. Oznacza to podwyżkę o 18,46 zł każdego miesiąca.

Zmiana obejmie osoby, które ukończyły 75 lat, a także osoby z orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, bez względu na wiek. Czy trzeba składać wniosek? Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS i ukończyły 75 lat, otrzymają wyższy dodatek automatycznie. Pozostałe osoby muszą najpierw uzyskać odpowiednie orzeczenie od lekarza orzecznika ZUS.

Dodatek pielęgnacyjny 2026. Ile dokładnie wyniesie po waloryzacji?

Podstawą do podniesienia kwoty dodatku pielęgnacyjnego jest wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, który dla świadczeń na 2026 rok został ustalony na poziomie 105,3%. Oznacza to, że wszystkie świadczenia, w tym dodatek, wzrosną o 5,3%. Do końca lutego 2026 roku wysokość dodatku wynosi 348,22 zł. Po zastosowaniu wskaźnika waloryzacji, od 1 marca 2026 roku nowa kwota wyniesie 366,68 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że jest to kwota netto, ponieważ dodatek pielęgnacyjny jest zwolniony z podatku dochodowego. W skali roku oznacza to dodatkowe 221,52 zł w portfelu uprawnionej osoby.

Kto dostanie wyższy dodatek? Sprawdź warunki

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje dwóm głównym grupom osób. Procedura jego przyznania różni się w zależności od sytuacji. Pierwsza grupa to osoby, które otrzymają świadczenie z urzędu, czyli automatycznie. Zalicza się do niej każdy, kto pobiera świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS i ukończył 75 lat. W miesiącu, w którym senior osiąga ten wiek, ZUS sam rozpoczyna procedurę i dolicza dodatek do wypłacanej emerytury lub renty. Nie ma potrzeby składania wniosków ani dostarczania dokumentacji medycznej.

Druga grupa to osoby, które nie ukończyły jeszcze 75 lat, ale zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W ich przypadku konieczne jest złożenie wniosku do ZUS. Kluczowe jest uzyskanie orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS, które potwierdza spełnienie tych warunków. W tym celu należy przedłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia, na przykład na druku OL-9, wraz z posiadaną dokumentacją medyczną. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia ZUS rozpocznie wypłatę dodatku.

Uwaga, to nie to samo co zasiłek pielęgnacyjny

Wiele osób myli dodatek pielęgnacyjny z ZUS z zasiłkiem pielęgnacyjnym. To dwa zupełnie inne świadczenia, przyznawane na odmiennych zasadach. Dodatek pielęgnacyjny, którego dotyczy marcowa waloryzacja, jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako uzupełnienie emerytury lub renty. Natomiast zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie rodzinne, wypłacane przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS) i rządzi się ono własnymi przepisami. Co ważne, tych dwóch świadczeń nie można pobierać jednocześnie.

Istnieje również ważne ograniczenie. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

