"Akacjowa 38", odcinek 814: Ursula wpada w popłoch, gdy Don Jaime odzyskuje przytomność i rozpoznaje Samuela

Ostatni odcinek serialu "Akacjowa 38" udowodnił, że w życiu jego bohaterów nie ma miejsca na nudę. Lolita, niepotrafiąca przywyknąć do bezczynności związanej z jej nowym statusem narzeczonej Antonita, zapragnęła wrócić do pracy jako służąca u donii Celii. W tym samym czasie Don Ramon poprosił Diega, by ten w jego imieniu negocjował ze strajkującymi górnikami, co nie wszystkim przypadło do gustu. Pomysłowi temu sprzeciwiła się Rosina, która uznała Diega za człowieka o wątpliwej moralności. Na drugim planie Felipe zawarł z pułkownikiem układ, obiecując poprawę jego reputacji w zamian za pomoc w nawiązywaniu kontaktów politycznych. Wygląda na to, że nowe sojusze i rodzące się konflikty dopiero nabierają tempa.

"Akacjowa 38" odc. 814 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Silvia zwróci się do pułkownika z prośbą o odnalezienie jej zaginionego kufra podróżnego. Pod wpływem tej prośby Valverde zdecyduje się wyznać jej prawdę o prawdziwych powodach ucieczki swojej córki. W międzyczasie Inigo i Flora napotkają poważne trudności z ponownym uruchomieniem kawiarni, co zacznie budzić coraz większy niepokój wśród sąsiadów. Równolegle Lolita rozpocznie nowy rozdział w swoim życiu, podejmując pracę jako służąca w domu Celii i Felipe. Jednak największe poruszenie wywoła nagłe wybudzenie się don Jaimego ze śpiączki, który natychmiast rozpozna Samuela, wprawiając tym samym Ursulę w stan paniki.

"Akacjowa 38" odc. 814 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na dalszy rozwój wydarzeń na ulicy Akacjowej. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco i przyniesie odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, które od dawna zaprzątają głowy widzów. Dla wszystkich fanów śledzących losy bohaterów mamy już potwierdzone informacje dotyczące premiery. Emisja odcinka 814 serialu "Akacjowa 38" odbędzie się 26 lutego 2026 roku o godzinie 18:45 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwy fenomen, który przeniósł nas do serca Madrytu z początku XX wieku, zdobywając serca polskiej publiczności. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen intryg, namiętności i skrywanych przez lata tajemnic. Widzowie pokochali tę produkcję za jej niepowtarzalny klimat, wciągającą fabułę obfitującą w nieoczekiwane zwroty akcji oraz doskonałą grę aktorską. Za sukcesem tej hiszpańskiej telenoweli stoją utalentowani artyści. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)