Rodzina pożegna Marię w Barze Ziębów. Zaskakujący znak z zaświatów na stypie

Pogrzeb Marii Zięby w serialu "Na Wspólnej". Emisja w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku na antenie TVN

Telewidzowie w 4268. odsłonie produkcji zobaczą ciąg dalszy poruszających wydarzeń. Po kościelnej mszy żałobnej i złożeniu urny z prochami do grobu, żałobnicy przeniosą się do Baru Ziębów na pamiątkowy poczęstunek. Honorata, którą gra Aleksandra Konieczna, oraz Roman, czyli Waldemar Obłoza, doświadczą niezwykłego zjawiska. Zauważą oni delikatne piórko opadające prosto na fotografię zmarłej bohaterki, co zinterpretują jako bezpośrednie czuwanie zza światów nad przebiegiem rodzinnego obiadu.

Twórcy serialu zadbali o podkreślenie duchowej obecności Ziębowej wśród zgromadzonych osób. Rodzina przygotuje dla zmarłej specjalne, puste miejsce przy wspólnym stole, co nada wydarzeniu wyjątkowo symboliczny charakter. Uczestnicy stypy spędzą czas na posiłku oraz przeglądaniu pamiątkowych zdjęć wyświetlanych na ekranie, przywołując dawne chwile. Warto sprawdzić, kto dokładnie zaszczyci swoją obecnością to pożegnalne spotkanie.

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Goście na stypie Ziębowej. Kto pożegna Marię w 4268 odcinku Na Wspólnej?

Scenarzyści zgromadzili na planie najważniejsze postaci związane z seniorką rodu. W 4268. epizodzie „Na Wspólnej” przy stole zasiądzie owdowiały Włodek oraz Monika, grana przez Sylwię Gliwę, u boku męża Damiana, w którego wciela się Waldemar Błaszczyk, i syna Kajtka, portretowanego przez Mikołaja Szostka.

Pojawią się także Renata, czyli Marta Jankowska, jej mąż Sławek, w tej roli Mariusz Słupiński, oraz jego córka Daria, którą odgrywa Patrycja Topajew. Zabraknąć nie mogło również Bogdana, granego przez Wojciecha Brzezińskiego, w towarzystwie dzieci Jarka i Kasi, w których wcielają się Wojciech Rotowski i Julia Chatys.

Hołd zmarłej odda Żaneta, czyli Anna Guzik, wraz z mężem Wojtkiem, granym przez Wojciecha Błacha, córką Manią, w tej roli Zuzanna Kaszuba, oraz matką Heleną, portretowaną przez Małgorzatę Peczyńską. Obsadę uzupełnią córka Romana, Marta, grana przez Joannę Jabłczyńską, Krzysztof Smolny, w którego wciela się Łukasz Konopka, a także Michał, czyli Robert Kudelski.

Emocjonujący przebieg stypy w Na Wspólnej. Slajdy i wspomnienia po pogrzebie Marii

Najbliżsi zmarłej bohaterki w 4268. odcinku rozpoczną spotkanie od wspólnego posiłku, który płynnie przejdzie w seans fotograficzny. Jarek zajmie się techniczną stroną pokazu i zaprezentuje zgromadzonym specjalnie przygotowane slajdy ze zdjęciami Ziębowej. Zebrani goście oddadzą się głębokim wspomnieniom, a w barze zapanuje mieszanka skrajnych emocji. Uczestnicy stypy uronią wiele łez i odczują ogromny smutek, jednak nie zabraknie także momentów szczerego uśmiechu.

Zaprezentowane na ekranie kadry błyskawicznie ożywią najpiękniejsze fragmenty z przeszłości, uwieczniające radosne chwile spędzone u boku Marii. Zgromadzeni w 4268. epizodzie „Na Wspólnej” goście poczują potężny natłok wzruszeń. Odświeżone za pomocą zdjęć wspomnienia natychmiast wrócą do pamięci żałobników, potęgując atmosferę pełnego ciepła pożegnania.