Farma 6 na ostatniej prostej. Prowadzące wyjawiły informację o pierwszym finaliście

Farma 6 wkracza w decydującą fazę nagrań

Premiera nowych odcinków „Farmy” odbędzie się jesienią na antenie Polsatu, ale prace na planie są już bardzo zaawansowane. Realizatorzy od dłuższego czasu przebywają na wiejskim terenie, gdzie poszczególne osoby walczą o dotarcie do finału i zdobycie głównej wygranej. Siostry Krawczyńskie postanowiły podzielić się szczegółami z produkcji i oficjalnie potwierdziły rozpoczęcie najbardziej emocjonującego etapu zdjęć.

Znamy pierwszego finalistę 6. edycji Farmy

Prowadzące za pośrednictwem mediów społecznościowych zrelacjonowały wydarzenia z poprzedniego dnia zdjęciowego. – „Wczoraj odbył się pierwszy pojedynek o pierwsze miejsce w finale i teraz pozostała trójka będzie walczyć o drugie i 3 miejsce w finale” – przekazały siostry Krawczyńskie w trakcie przygotowań przed wyruszeniem na plan. Stanowi to pierwsze oficjalne doniesienie o decydującej fazie programu, z którego wynika, że jeden z zawodników zapewnił sobie już występ w ostatnim odcinku, podczas gdy inni nadal rywalizują o dwa puste miejsca.

Decydujące starcia uczestników przed wielkim finałem

Ostatnie tygodnie spędzone na „Farmie” zawsze wiążą się z najwyższym poziomem stresu i wysiłku. Każde wyzwanie to ryzyko eliminacji, przez co uczestnicy muszą zachować maksymalne skupienie, bo nawet drobna pomyłka może kosztować ich miejsce w programie. Marcelina Zawadzka oraz siostry Krawczyńskie już wcześniej sugerowały, że szósta edycja będzie pełna niespodzianek i nowości, natomiast Szymon Karaś i Beata Oleszek regularnie uchylają rąbka tajemnicy z bieżących nagrań.

Telewizja Polsat nie ujawnia na razie personaliów osoby z gwarantowanym miejscem w finale ani tożsamości pozostałych walczących graczy. Prace na planie dobiegają końca, a o dwa wolne miejsca w finałowym starciu toczyć się będą zacięte pojedynki. Rozstrzygnięcie szóstej edycji „Farmy” i ostateczny zwycięzca zostaną ogłoszeni podczas jesiennej ramówki stacji.