Dramaty w nowym sezonie "M jak miłość". Takiego sezonu jeszcze nie było!

Spokój rodziny Mostowiaków zagrożony w nowym sezonie "M jak miłość"

Największym wstrząsem w nowym sezonie "M jak miłość" będzie kryzys wywołany zdradą Artura Rogowskiego. Uznawany dotąd za wzorowego partnera i ojca lekarz zaangażował się w relację z Joanną (Dominika Sakowicz). Niestety ten romans zaważy nie tylko na jego związku z Marysią (Małgorzata Pieńkowska), ale wywoła reperkusje u wszystkich członków rodziny.

Rogowski początkowo będzie za wszelką cenę ukrywał swoje podwójne życie, usiłując zakończyć romans i ocalić małżeństwo. Marysia szybko jednak zauważy niepokojące sygnały i dziwne zachowanie męża, dlatego zdemaskowanie kłamstw lekarza wydaje się przesądzone.

Dla córek Artura – Basi (Karina Woźniak) oraz Agnes (Amanda Mincewicz) – niewierność ojca będzie potężnym ciosem. Rogowski zawsze uchodził w ich oczach za gwaranta domowego spokoju, dlatego prawda o jego romansie wywoła w nich bolesne rozczarowanie.

Marysia i Barbara staną przed trudną próbą

Rozpad związku Marysi i Artura okaże się jednym z najtrudniejszych sprawdzianów dla całej rodziny. Informacja o niewierności partnera zdruzgocze Rogowską, która przez lata wspólnie z mężem tworzyła stabilny dom. W tych mrocznych chwilach wsparciem dla córki będzie Barbara. Chociaż seniorka tradycyjnie pospieszy z pomocą najbliższym, ją również dotkną kolejne zawirowania. Grabina, dotąd będąca symbolem harmonii, po przerwie wakacyjnej zamieni się w arenę niespodziewanych napięć.

Nowa bohaterka w Grabinie. Chce przejąć sad Lucjana

Problemy klanu Mostowiaków na tym się nie kończą. Do obsady dołączyła Katarzyna Chrzanowska, która osobiście potwierdziła rozpoczęcie zdjęć do nowych odcinków. Jej postać zamierza mocno zamieszać w życiu mieszkańców Grabiny.

Tajemnicza kobieta przybędzie do miejscowości z jednym zamiarem – chce przejąć sad po zmarłym Lucjanie (w tej roli śp. Witold Pyrkosz). Ten kawałek ziemi to dla bliskich Barbary coś więcej niż grunt; to rodzinne dziedzictwo pełne wspólnych wspomnień. Działania intruza spotkają się z kategorycznym oporem Mostowiaków. Nowa bohaterka z pewnością zostanie w serialu na dłużej, napędzając kolejne konflikty.

Paweł Zduński układa życie na nowo po tragicznych wydarzeniach

Sporo zawirowań czeka również Pawła Zduńskiego (Rafał Mroczek), który stara się odbudować swój świat po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Skoncentrowany na wychowywaniu Antosia (Mikołaj Jankowski) mężczyzna samotnie stawia czoła codzienności. Ważną postacią w nowym etapie jego życia będzie Agnes, która już od jakiegoś czasu pomaga mu w opiece nad chłopcem. Córka Rogowskiego bardzo zżyje się z maluchem, co przełoży się też na zacieśnienie więzi z samym Pawłem. Równocześnie Zduński stanowczo opowie się przeciwko postępkom Artura, stając w konflikcie w obronie zdradzonej Marysi.

Nowy sezon "M jak miłość" przyniesie wiele emocji

Jesienne odcinki zapewnią widzom ogromną dawkę dramatycznych wydarzeń. Postacie z Grabiny będą zmuszone zmierzyć się z licznymi próbami, testującymi ich rodzinne relacje. Batalia o sad po Lucjanie, dramat w małżeństwie Rogowskich i zmagania samotnego ojca Pawła zdominują fabułę. Wszystko wskazuje jednak na to, że nawet w obliczu tak piętrzących się trudności, Mostowiakowie kolejny raz udowodnią siłę swoich więzi.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Oto co się wydarzy po wakacjach