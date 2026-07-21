Wsyp 3 łyżki do pralki. Firanki odzyskają biel i będą pachnieć jak luksusowe perfumy

Twoje firanki szybko tracą śnieżną biel i pochłaniają nieprzyjemne zapachy, stając się siedliskiem kurzu i zanieczyszczeń.

Przywróć im blask i świeżość! Wystarczą dwa składniki, aby firany znów lśniły czystością i pięknie pachniały.

Sprawdź, jak prawidłowo prać i namaczać nawet najbardziej zabrudzone firany, by uniknąć ich zniszczenia i cieszyć się ich nieskazitelnym wyglądem.

Wsyp 3 łyżki między brudne i nieświeże firanki. Po praniu będą przepięknie pachnieć

Firanki w oknach z czasem tracą swój śnieżnobiały kolor, gromadząc kurz, tłuszcz oraz zanieczyszczenia ze smogu. Stają się również pochłaniaczem nieprzyjemnych zapachów, szczególnie gdy wiszą niedaleko kuchenki. Z tego powodu warto regularnie wrzucać je do pralki. Najlepszym domowym trikiem na przywrócenie im nieskazitelnego wyglądu i cudownego aromatu jest użycie sody oczyszczonej podczas prania. Wystarczy wsypać do bębna 3 łyżki tego proszku połączonego z 10 kroplami ulubionego olejku eterycznego. Soda doskonale, a zarazem delikatnie wybieli firanki i zneutralizuje brzydką woń, natomiast olejek nada tkaninom trwały, przypominający perfumy zapach.

Jak wybielić firanki podczas prania?

W przypadku wyjątkowo zaniedbanych firan przed głównym cyklem prania zaleca się ich namoczenie. Najlepiej przygotować roztwór z ciepłej wody, płynu do mycia naczyń, sody oczyszczonej oraz soku z cytryny i zanurzyć w nim materiał na pół godziny. Cytryna skutecznie zlikwiduje pożółkłe zacieki, detergent rozbije cząsteczki tłuszczu, a soda zajmie się wybielaniem i usuwaniem reszty brudu. Po takim zabiegu firany są gotowe do standardowego prania w urządzeniu.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

W jakiej temperaturze prać firanki w pralce?

Kluczowe przy praniu firanek jest dobranie odpowiednich parametrów pralki. Maksymalna bezpieczna temperatura to 30 stopni Celsjusza – wyższa może doprowadzić do uszkodzenia delikatnej tkaniny. Niezbędne jest również zredukowanie prędkości wirowania do minimum, co zapobiegnie gnieceniu się i zaciąganiu włókien. Najbezpieczniej jest korzystać z trybów przeznaczonych do odzieży delikatnej lub prania ręcznego.