Wsyp 3 łyżki do pralki. Firanki odzyskają biel i będą pachnieć jak luksusowe perfumy

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-21 12:55

Pranie firanek w pralce to skuteczny sposób na przywrócenie im idealnej bieli oraz świeżego zapachu. Istnieje prosty, domowy patent, który pozwala osiągnąć zachwycający efekt. Wystarczy dodać do bębna odpowiedni produkt, by po praniu tkaniny lśniły czystością i wypełniły dom pięknym, perfumowanym aromatem.

Kobieta odsłaniająca czyste, białe firany w oknie. O domowych sposobach na pranie firanek przeczytasz na Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Archiwum prywatne Pranie firanek w pralce
  • Twoje firanki szybko tracą śnieżną biel i pochłaniają nieprzyjemne zapachy, stając się siedliskiem kurzu i zanieczyszczeń.
  • Przywróć im blask i świeżość! Wystarczą dwa składniki, aby firany znów lśniły czystością i pięknie pachniały.
  • Sprawdź, jak prawidłowo prać i namaczać nawet najbardziej zabrudzone firany, by uniknąć ich zniszczenia i cieszyć się ich nieskazitelnym wyglądem.

Wsyp 3 łyżki między brudne i nieświeże firanki. Po praniu będą przepięknie pachnieć

Firanki w oknach z czasem tracą swój śnieżnobiały kolor, gromadząc kurz, tłuszcz oraz zanieczyszczenia ze smogu. Stają się również pochłaniaczem nieprzyjemnych zapachów, szczególnie gdy wiszą niedaleko kuchenki. Z tego powodu warto regularnie wrzucać je do pralki. Najlepszym domowym trikiem na przywrócenie im nieskazitelnego wyglądu i cudownego aromatu jest użycie sody oczyszczonej podczas prania. Wystarczy wsypać do bębna 3 łyżki tego proszku połączonego z 10 kroplami ulubionego olejku eterycznego. Soda doskonale, a zarazem delikatnie wybieli firanki i zneutralizuje brzydką woń, natomiast olejek nada tkaninom trwały, przypominający perfumy zapach.

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Jak wybielić firanki podczas prania?

W przypadku wyjątkowo zaniedbanych firan przed głównym cyklem prania zaleca się ich namoczenie. Najlepiej przygotować roztwór z ciepłej wody, płynu do mycia naczyń, sody oczyszczonej oraz soku z cytryny i zanurzyć w nim materiał na pół godziny. Cytryna skutecznie zlikwiduje pożółkłe zacieki, detergent rozbije cząsteczki tłuszczu, a soda zajmie się wybielaniem i usuwaniem reszty brudu. Po takim zabiegu firany są gotowe do standardowego prania w urządzeniu.

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Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:

W jakiej temperaturze prać firanki w pralce?

Kluczowe przy praniu firanek jest dobranie odpowiednich parametrów pralki. Maksymalna bezpieczna temperatura to 30 stopni Celsjusza – wyższa może doprowadzić do uszkodzenia delikatnej tkaniny. Niezbędne jest również zredukowanie prędkości wirowania do minimum, co zapobiegnie gnieceniu się i zaciąganiu włókien. Najbezpieczniej jest korzystać z trybów przeznaczonych do odzieży delikatnej lub prania ręcznego.

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